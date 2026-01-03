Liga Venezolana de Beisbol Profesional suspende su torneo

Incertidumbre. La LVBP irá "día a día" evaluando la situación del país para retomar actividades. (Foto especial)

La Liga Venezolana de Beisbol (LVBP), suspende el campeonato, hasta que no existan condiciones favorables. El Round Robin 2026 tenía juegos programados para este fin de semana, pero por el “estado de conmoción” que se vive en el país por el secuestro al presidente, Nicolás Maduro, y los ataques contra Caracas, ya no podrán llevarse a cabo.

“Debemos esperar, aún no hay una suspensión definitiva. Hay que resguardar a nuestros peloteros y fanáticos. Veremos también si nos alcanzan los días para terminar el torneo”, dijo Giuseppe Palmisano, presidente de la liga, al portal venezolano Beisbol Play.

Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui son los equipos que avanzaron a los playoffs en la disputa por el campeonato del beisbol venezolano.

Los equipos recibieron órdenes de retornar a sus ciudades sedes en lo que se toman nuevas medidas. Giuseppe Palmisano indicó que la LVBP irá “día a día” evaluando la situación del país para retomar actividades.

“Será difícil continuar si se prolonga lo que está sucediendo”, reconoció el directivo al hablar con el medio local El Emergente.

Aunque la Liga Venezolana no hizo un anuncio oficial por medio de sus canales de comunicación, Palmisano confirmó la suspensión al hablar de manera directa con varios medios de comunicación del país sudamericano.

Solo el equipo de Navegantes de Magallanes emitió un mensaje en su cuenta de la red social X.

Tanto la Liga Venezolana como el resto de las que pertenecen a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe deben culminar la temporada en enero para no interferir con la preparación y el inicio de temporada de las Grandes Ligas de Beisbol de Estados Unidos.

El beisbol ya había sido afectado

El beisbol ya se había visto afectado por las diferencias diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, sobre todo después del despliegue militar que realizó Washington hacia el Caribe bajo el argumento de una supuesta lucha antinarcóticos.

Apenas hace dos semanas, la Confederación del Caribe le retiró al equipo de Gran Caracas la sede de la Serie del Caribe 2026, luego de que México, Puerto Rico y República Dominicana señalaron que no estaban en condiciones de viajar a Venezuela por las tensiones políticas.

Así, la Serie del Caribe, que se jugará del 1 al 7 de febrero, fue trasladada al Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco.