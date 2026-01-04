Julián Quiñones anota su primer gol del 2026 en triunfo del Al-Qadisiya

Celebra. Julián Quiñones abrió el marcador a los 15 segundos del partido entre el Al-Qadisiya y el Al -Riyadh. (Foto especial)

El delantero mexicano Julián Quiñones inició el 2026 con un gol en el encuentro del Al-Qadisiya que ganó 4-0 sobre sobre el Al -Riyadh en la Jornada 12 de la Liga de Arabia Saudita, para confirmar su gran momento en el arranque del año nuevo.

Con apena 15 segundos en el reloj, el exjugador de América, Atlas y Tigres, apareció en el área y definió con un remate colocado al poste del arquero, suficiente para firmar el 1-0 parcial y encaminar el partido a favor del Al-Qadisiya.

Con esta anotación, Quiñones alcanzó nueve goles en la actual temporada de la Liga saudí y 13 en el acumulado de todas las competencias.

El uruguyao Nahitan Nández, el italiano Mateo Retegui (de penal) y el saudí Turki Al-Ammar anotaron los otros goles del equipo donde milita Quiñones

Con este resultado, el Al Qadisiya llegó a 24 puntos tras 12 partidos y se colocó en el quinto sitio de la competencia, mientras su rival se quedó con ocho unidades en el sitio 16 del torneo.

El próximo partido del Al-Qadisiya será el próximo jueves 8 de enero contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo que viene de perder el invicto en la liga árabe.