Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, fue eliminada de la Copa Africana

Se quedan cortos. Sudáfrica no logró su objetivo en la Copa Africana de Naciones. (Foto especial)

La Selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026, fue eliminada por Camerún (1-2) en la Copa Africana de Naciones en la ronda de octavos de Final.

Con goles de Junior Tchamadeu y Christian Kofane Camerún se impuso a Sudáfrica, que acortó distancias tarde y quedó eliminado de los cuartos de final.

Los Leones indomables, cinco veces campeón, se enfrentarán a Marruecos el próximo viernes después de amarrar de forma angustiosa una ventaja que estuvo en el alambre al final.

Camerún sobrevivió al empuje sudafricano en el tramo final. Y tuvo el empate en las botas de Evidence Makgopa, que poco antes había anotado el único gol de su equipo.

Camerún, con más experiencia se mostró superior en la primera parte con los goles de Junior Tchamadeu, a pase de Junior Kotto a la media hora y de Christian Kovane, que hizo el segundo tras un centro por la izquierda de Mahamaodu Nagida.

Sudáfrica, tercera en la pasada edición, tiró de coraje y empuje y aprovechó la relajación camerunesa para apretar el marcador.

Devis Epassy sostuvo con buenas intervenciones al cuadro de Dafid Pagou pero el gol que logró Evidence Makgopa a pase de Aubrey Modiba apretó la situación. Lo intentó hasta el final y tuvo un par de acciones que le pudieron dar un empate que no llegó.

Camerún jugará en Rabat el viernes contra Marruecos, que previamente superó a Tanzania (1-0), de camino a semifinales.

Con el resultado, Sudáfrica terminó el torneo con dos victorias y dos derrotas, con seis goles a favor y seis en contra.

México y Sudáfrica inaugurarán el Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México el 11 de junio.