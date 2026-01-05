América: altas y bajas confirmadas rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX

El América se reestructura rumbo al Clausura 2026. Altas, bajas y movimientos en Coapa. (Cuartoscuro)

Se acerca el Clausura 2026 de la Liga MX y algunos clubes mexicanos contemplan, dentro de su estrategia, renovar parte de sus plantillas para competir y buscar un boleto a la liguilla del torneo 2026.

Este año será crucial para el futbol mexicano. México se prepara como sede, junto con Estados Unidos y Canadá, para recibir en el Estadio Banorte a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Aquí te compartimos las actualizaciones, fichajes, bajas y movimientos del conjunto azulcrema rumbo al Clausura 2026.





Altas confirmadas del América rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX

Los ojos del mundo comienzan a posarse sobre México. La nueva casa del América será una de las sedes de la inauguración de la Copa del Mundo, por lo que el equipo de Coapa buscará destacar con una plantilla sólida durante el torneo.

De cara no solo a la Liga MX, sino también a la Concacaf Champions Cup, el club refuerza todas sus líneas por petición de André Jardine, actual director técnico del América.

Max Serrano fue el primer fichaje anunciado de manera oficial por las Águilas. El mediocampista llega procedente de Toluca, donde se consolidó como un jugador con capacidad de recuperación y distribución de balón, aportando equilibrio en el medio campo.

Rodrigo Dourado, proveniente del Atlético de San Luis, se suma como un elemento de experiencia en la contención.

El brasileño cuenta con trayectoria en el futbol sudamericano y mexicano, destacando por su fortaleza física y liderazgo en la zona media.





¿Hay bajas confirmadas del América rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX?

Tras la eliminación del América frente a Rayados en la liguilla del Clausura 2025, el técnico brasileño solicitó una reestructuración del plantel de cara al torneo entrante, lo que podría derivar en algunas bajas dentro del equipo.

Hasta el momento, Ángel Malagón fue una de las salidas confirmadas del conjunto azulcrema antes del arranque del Clausura 2026.

El caso de Álvaro Fidalgo resultó particularmente llamativo. El mediocampista, considerado uno de los referentes del americanismo, estuvo cerca de abandonar la institución a finales del año.

Los rumores apuntaban a un posible regreso al futbol europeo.

Sin embargo, su salida fue frenada tras la intervención del presidente del club, Emilio Azcárraga, quien decidió mantener al jugador como parte de un movimiento estratégico.

Ante la fuerte inversión en la remodelación del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, la directiva optó por asegurar una plantilla sólida y conservar a Fidalgo para el Clausura 2026.