¡Arranca el camino al Super Bowl! Estos son los duelos de la ronda de comodines

¡Arranca el camino al Super Bowl!: estos son los duelos de la ronda de comodínes

Tras sus victorias del fin de semana, los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle aseguraron el sembrado número uno de sus respectivas conferencias, por lo que disfrutarán de una semana de descanso en esta primera ronda de comodines.

Entre los cruces iniciales, destacan dos enfrentamientos que prometen emociones fuertes: el clásico entre Green Bay Packers y Chicago Bears, y la visita de los Buffalo Bills a Jacksonville Jaguars.

Será la tercera ocasión en la temporada que Packers y Bears se enfrenten, luego de repartirse triunfos en la campaña regular. Caleb Williams intentará imponerse a Jordan Love en un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad divisional.

Por su parte, los Jaguars llegan encendidos tras cerrar la temporada con siete victorias consecutivas, consolidándose como uno de los equipos más peligrosos del momento. Enfrente estarán los Bills, liderados por Josh Allen, quien buscará dar un golpe sobre la mesa ante la ausencia de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs.

En otros duelos, los San Francisco 49ers visitarán a los Philadelphia Eagles, vigentes campeones, en un choque de alto voltaje. La gran sorpresa del año, los Patriots de Nueva Inglaterra, se medirán ante Justin Herbert y los Chargers de Los Ángeles, obligados a demostrar su calidad tras quedar eliminados en la primera ronda la temporada pasada.

Los Carolina Panthers se enfrentarán a los Rams de Los Ángeles en lo que, en el papel, luce como el duelo más disparejo de la semana. Sin embargo, los Panthers ya saben lo que es sorprender a los Rams, algo que lograron hace apenas unas semanas.

Finalmente, los Pittsburgh Steelers chocarán con los Houston Texans y su temible defensiva. Los Acereros fueron el último equipo en sellar su boleto a los playoffs, tras un dramático cierre ante los Baltimore Ravens.

Todo está listo: comienza la etapa más emocionante del fútbol americano.

¡Arranca el camino al Super Bowl!: estos son los duelos de la ronda de comodínes

¿Cuándo se jugarán los playoffs de la NFL?

Sábado 10 de enero:

Los Ángeles Rams vs Carolina Panthers, 15:30 horas

Green Bay Packers vs Chicago Bears, 19:00 horas

Domingo 11 de enero:

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars, 12:00 horas

San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles, 15:30 horas

Los Ángeles Chargers vs New England Patriots, 19:00 horas

Lunes 12 de de enero: