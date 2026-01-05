¿Cómo será la clasificación de la F1 en 2026 con la llegada de Cadillac?

Con la llegada de Cadillac. El principal cambio para el 2026 en las carreras de Fórmula 1 se dará en el corte. (foto especial)

El formato de clasificación de la Fórmula 1 para la temporada 2026 seguirá teniendo la conocida estructura de eliminación en tres partes, pero se han realizado ligeros cambios para asegurar que la lucha por la pole en la Q3 siga incluyendo únicamente a 10 coches.

Según el reglamento deportivo de la FIA para el campeonato 2026, la clasificación continúa dividida en Q1, Q2 y Q3, con el mismo plan en cuanto al tiempo destinado para cada una.

La temporada 2026 de la F1 comenzará en marzo próximo con el Gran Premio de Australia, donde por primera vez se incorporará a Cadillac a la parrilla y con ello la presencia de coches llegará hasta 22, dos más de lo que ha sido la norma en las últimas temporadas.

Se eliminarán seis coches después de la Q1 y Q2

La Q1 dura 18 minutos, seguida de un receso de siete minutos. La Q2 se disputará durante 15 minutos con otro receso de siete minutos, y la Q3 tendrá una duración de 12 minutos con un receso de ocho minutos. Lo que cambia es la línea de corte.

El reglamento explica que el “procedimiento detallado en este Artículo se basa en que 20 Coches sean oficialmente elegibles”, pero luego añade la cláusula de ajuste: “Si 22 coches son elegibles, seis (6) serán eliminados después de la Q1 y la Q2”.

El reglamento deportivo confirma que los tiempos de vuelta logrados por los coches restantes serán eliminados al final de la Q1, y esta misma regla se aplica a la Q2 cuando el pelotón se reduce una vez más.

Al igual que en 2025, y como ha sido la norma desde que se incorporó el formato, no existe la posibilidad de conservar un mejor tiempo obtenido en una sesión previa.

La clasificación sprint presenta los mismos cambios, aunque con sesiones más cortas.

Al final el formato sigue canalizando a los 10 mejores coches hacia la Q3 para una lucha normal por la pole.