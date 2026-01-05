Lunes negro en la NFL: estos son los entrenadores y coordinadores despedidos

Lunes Negro NFL Cuatro entrenadores en jefa han perdido sus puestos mientras a otros les siguen evaluando su continuidad para la siguiente campaña.

Como ya se ha vuelto “tradición”, el primer lunes tras finalizar la temporada regular de la NFL se convierte en el “lunes negro” de esta liga. Múltiples entrenadores en jefe y coordinadores son destituidos de su cargo para comenzar los cambios de cara a la siguiente temporada, mientras otros continúan esperando una resolución final de su destino de cara a la siguiente campaña.

Pete Caroll - Las Vegas Raiders

Después de regresar del retiro, el entrenador en jefe campeón del Super Bowl XLVIII con los Seattle Seahawks volvió a las laterales para ser el coach de los Raiders. A pesar de su experiencia y de traer a gente de confianza como el quarterback Geno Smith y de draftear al corredor mejor rankeado del 2024 (Ashton Jeanty), las cosas no salieron como Caroll esperaba. El equipo de Las Vegas terminó con un récord de 3-14 y aseguró la primera selección global para el draft de 2015.

Las Vegas buscará renovarse con un primer pick, que bien podría ser el quarterback ganador del trofeo Heinsman de este año, Fernando Mendoza.

Kevin Stefanski - Cleveland Browns

Hace apenas unos años, Kevin Stefanski fue premiado por la NFL como el mejor coach del año en la temporada 2023 cuando los Cleveland Browns regresaron a los Playoffs y gueron derrotados por los Houston Texans en la ronda de comodines. Ahora, tras dos años consecutivos sin postemporada y ser una de las ofensivas menos productivas de la temporada, Cleveland decidió dejar fuera a su entrenador actual para buscar una nueva reconstrucción, situación que ha sido habitual en su historia.

Raheem Morris - Atlanta Falcons

Ni el buen cierra de la temporada fue suficiente para que Raheem Morris conservara su puesto al frente de Atlanta. Los Falcons cerraron con cuatro triunfos de forma consecutiva, incluyendo sus duelos ante Tampa Bay y Los Angeles Rams. A pesar de esto, el coach ha sido señalado por no saber aprovechar el talento ofensivo y defensivo a su disposición, quedando fuera de los Playoffs nuevamente en una de las divisiones con menos victorias de este año.

Jonathan Gannon - Arizona Cardinals

Haber estado en una de las divisiones más exigentes de este año en la NFL no fue excusa suficiente para Gannon, quien saldrá del equipo tras dos temporadas al mando. Elex coordinador defensivo de Eagles no pudo replicar el éxito que tuvo con Philadelphia y cerró la campaña con un récord de 3-14 siendo uno de los peores juntos a los Cleveland Browns, a los New York Jets, Tennessee Titans y Las Vegas Raiders.

En la cuerda floja...

Aunque todavía no se ha confirmado, otros entrenadores en jefe podrían estar en riesgo de perder su puesto durante las próximas hora o días.

Mike McDaniel - Miami Dolphins

En Miami hay muchas incógnitas respecto al futuro como la continuidad de Tyrek Hill y la situación a largo plazo de Tua Tagovailoa. Luego de otra temporada sin Playoffs, el equipo se cuestiona muchas cosas y una de ellas es si mantendrán a Mike McDaniel al frente del equipo.

Visto como una mente ofensiva brillante hace algunos años, los resultados han dejado de respaldar al entrenador en jefe. Además, la posibilidad de que Tua deje de ser el titular también apunta a una posible reconstrucción del equipo con un nuevo head coach al mando.

Todd Bowles - Tampa Bay Buccaneers

A pesar de su última victoria de la temporada ante los Carolina Panthers, los ‘Bucs’ fracasaron en su intento por regresar a los Playoffs. El equipo de Tampa Bay inició la campaña de forma prometedora y fue perdiendo el rumbo para finalmente quedar eliminado con el triunfo de Atlanta en contra de los New Orleans Saints en la semana 18.

La afición ha señalado a Todd Bowles como el principal responsable de la situación actual. Todavía tiene un año más de contrato, pero la directiva podría estar evaluando seriamente su continuidad al frente de este equipo.

John Harbaugh - Baltimore Ravens

La temporada de los Ravens terminó con un doloroso gol de campo falaldo en Pittsburgh que los dejó fuera de las posibilidad de ser campeones divisionales y llegar a los Playoffs.

A pesar de que Harbaugh es una figura respetada de la NFL y en Baltimore, los cuestionamientos comenzaron a aumentar este año luego de las múltiples remontadas sufridas en contra, apuntando al coach Harbaugh de no saber cerrar los partidos en los que se encuentra en ventaja. Aunque todavía no hay reportes de que su continuidad esté siendo evaluada, los fans han hecho saber su deseo de darle una vuelta al equipo con un nuevo entrenador en jefe.

Matt Eberflus - Dallas Cowboys (coordinador defensivo)

Otra de las decisiones más esperadas es la de Jerry Jones sobre su coordinador defensivo Matt Eberflus. Por primera vez en su historia, el equipo de la estrella solitaria permitió más de 500 puntos en una sola temporada. En el primer año de Brian Schottenheimer como entrenador en jefe, el equipo terminó como la peor defensa de toda la NFL, situación que los condenó a un récord de 7-8-1 en este 2026.

Aún con las llegadas de Quinnen Williams, Logan Wilson y las recuperaciones de Demarvion Overshown y Shavon Revel Jr. el equipo mostró poca mejoría durante la temporada y podrían buscar un cambio de dirección en la coordinación defensiva.