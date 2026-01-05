Novak Djokovic decide no jugar el torneo de Adelaide

Directo al Abierto de Australia. Djokovic no se siente físicamente preparado para competir en Adelaide. (Foto especial)

El serbio Novak Djokovic cancela su participación del torneo de Adelaide, lo anunció el mismo tenista este lunes en sus redes sociales. Por lo que se irá directo al Abierto de Australia que inicia el 12 de enero en el Melbourne Park.

En su cuenta de en Instagram Djokovic escribió: “A todos mis fans de Adelaide, lamentablemente, no estoy físicamente preparado para competir en el Adelaide International la próxima semana. Personalmente, es muy decepcionante para mí, ya que guardo muy buenos recuerdos de haber ganado el título allí hace dos años. Estaba muy emocionado por volver, ya que realmente se siente como jugar en casa”.

Tras la decisión ‘Nole’ agregó: “Ahora mi atención se centra en prepararme para el Abierto de Australia y estoy deseando llegar pronto a Melbourne y ver a todos los aficionados al tenis de Australia”.

En Adelaide, Djokovic ganó el trofeo ATP 250 en 2007 y 2023. El No. 4 del PIF ATP ranking comenzará ahora su temporada en el Abierto de Australia, donde ha levantado el trofeo en 10 ocasiones, cifra récord.

El jugador de 38 años ha llegado a las semifinales en Melbourne en los dos últimos años, cayendo ante el bicampeón Jannik Sinner en 2024 y Alexander Zverev en 2025.