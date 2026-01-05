Pronósticos para el 2026

. .

Ha comenzado el año mundialista y el siguiente fin de semana también empezará el Clausura 2026 de la Liga MX.

Comencemos con los pronósticos.

Una vez más el favorito para levantar el título es el campeón actual, los Diablos Rojos del Toluca. Es el equipo que mejor ha jugado en los últimos meses, bicampeonatos con total mérito y a pesar de que tras el bicampeonato los equipos suelen tener malos torneos, el equipo que dirige Antonio Mohamed está muy bien armado y muy bien reforzado como para no ponerlo como serio candidato al tricampeonato.

REFUERZOS EN PUERTA

Han sumado a Sebastián Córdova, el cual estoy seguro será otro de la lista de jugadores que “El Turco”, Antonio Mohamed, ha recuperado, tras quedarse como promesa en sus anteriores equipos. Córdova pintaba para ser una de las grandes realidades del futbol mexicano y se quedó en promesa tanto en América como en Tigres, a pesar de grandes, pero esporádicas actuaciones. Es justo la clase de jugador al que Mohamed sabrá cómo recuperar y regresarlo a su mejor versión, con lo cual ganarán a un gran jugador y un arma muy, muy importante. Además, no pierden a ninguno de sus jugadores referentes, por lo que indudablemente ponemos a Toluca como el número uno para levantar el título.

¿“LAST DANCE” DE TIGRES?

Debajo de ellos la cosa se pone pareja. No sé si el gran torneo anterior de Tigres haya sido un “Last dance” de sus figuras y les alcance para este Clausura. Si Brunetta, Gorriarán y Correa mantienen su altísimo nivel, son sin duda favoritos, pero esa es la duda, si su técnico, Guido Pizarro, podrá mantenerlos en el ritmo más alto.

OOOOTRA VEZ LA MÁQUINA

Después de ellos, y quizás a la misma altura pongo a Cruz Azul. La Máquina tiene sed de revancha, y una buena plantilla, con un técnico que es muy bueno y que creo, bueno más bien espero, ha aprendido de los errores que tuvo la temporada pasada. Se van algunos elementos importantes, como Sepúlveda o la esperada salida del polaco Bogusz, pero tienen con que suplirlos y llegarán también refuerzos importantes, caso específico del colombiano Miguel Borja, como centro delantero.

Creo que dentro de esos tres saldrá el campeón. Debajo vienen ya una serie de equipos que los encuentro muy parejos en cuanto a nivel, como Rayados y América, aun a la espera de los refuerzos de Las Águilas, que realmente necesitan.

Un escalón abajo están las Chivas, y luego, pongo a Pachuca y Pumas, que son sin lugar a duda una incógnita.

LIGUILLA, SIN SELECCIONADOS

Será un torneo diferente, ya que la liguilla se jugará sin seleccionados, por el Mundial y creo que será muy relevante la calidad y profundidad de plantilla en los diferentes equipos, ya que habrá muchas jornadas dobles, ausencia de seleccionados, y para algunos, los favoritos, dos torneos, con la presencia de la CONCACAF Champions Cup.

Quien gestione mejor a su plantilla tendrá una enorme ventaja.

Como siempre, estos pronósticos se basan en lo hecho en semanas recientes y en análisis de los planteles, pero durante los torneos pueden pasar mil cosas como lesiones, bajas de juego, indisciplinas, etc., que modificarían a los favoritos.

NO HABRÁ SORPRESAS

Lo que sí puedo asegurar es que ninguno de los mediocres de la parte de abajo dará una sorpresa, y esa parte seguirá hundida en la intrascendencia. Bueno, uno de esos equipos va a desaparecer al terminar este torneo.

¡Feliz año y feliz arranque de Clausura 2026!