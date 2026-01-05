Renata Zarazúa triunfa en su primer partido del 2026

Con el pie derecho. Renata Zarazúa inicia la temporada 2026 con victoria en Auckland.

La mexicana Renata Zarazúa logró este lunes 5 de enero de 2026 su primera victoria del año al vencer a la estadounidense Sloane Stephens por 7-5, 4-6 y 6-2 en la ronda de 16avos de final en el Torneo WTA de Auckland, que le sirve de preparación para el Abierto de Australia.

Seis años después de su primer y único enfrentamiento entre ambas tenistas, Renata Zarazúa volvió a verse la cara con Sloane Stephens. Aquella vez se habían cruzado en Acapulco, también en pista de cemento, y el triunfo fue para la mexicana en dos mangas.

Zarazúa llegó a Auckland después de su título en 2025 en el WTA 125 de Austin, donde ganó a Marina Stakusic. Stephens, por su parte, buscaba su primera victoria en el circuito en 18 meses, tras la obtenida en Wimbledon 2024.

Zarazúa remonta en el primer set

El partido comenzó mal para la mexicana, que rápidamente perdió el servicio y tuvo salir de esa desventaja desde el primer game. Con esa distancia inicial, Stephens se mantuvo arriba y tuvo como único momento de zozobra una bola de break que salvó en el sexto game. Luego concretó otro quiebre en el séptimo y quedó en posición inmejorable sacando 5-2 para llevarse la manga, pero no pudo aprovechar sus oportunidades.

La norteamericana sacó dos veces para ganarlo (5-2 y 5-4), contando además con dos set points. Ahí se derrumbó y lo que asomó fue el instinto de lucha de Zarazúa. En total, fueron tres quiebres de servicio y cinco juegos ganados al hilo para pasar de estar al límite a reclamar la mexicana el primer parcial por 7-5 en casi una hora de batalla.

Stephens se lleva el segundo

En el segundo parcial. Primero con un break de la estadounidense para ponerse 2-1 arriba, luego no lograría confirmarlo y todo volvería a quedar equilibrado. Fue en el séptimo game en el que sucedió el giro decisivo: con otro quiebre en cero, Stephens volvía a tomar la ventaja y se mantuvo firme para llevarse el segundo set por 6-4.

La mexicana reclama la victoria

Para el tercer capítulo Zarazúa dio el golpe inicial con un quiebre en el segundo juego. Ya con eso, y manteniéndose sólida en sus juegos de servicio, comenzó a construir una brecha muy auspiciosa. La mexicana sólo concedió cuatro puntos en sus turnos de saque en la manga decisiva.

Stephens no tuvo éxito. El desenlace del partido se precipitó en el octavo juego, con Sloane intentando sacar para sobrevivir. Zarazúa fue encontrando los caminos para el desequilibrio y pudo volver a quebrar para sentenciar el partido por 7-5, 4-6 y 6-2 después de 2 horas y 27 minutos.

Así Zarazúa arranca con el pie derecho el 2026. En la segunda ronda la mexicana enfrentará a la china Xinyu Wang.

Mal inicio para Santiago González en Brisbane

En la modalidad de dobles y en el torneo ATP en Brisbane, el mexicano Santiago González en pareja con el neerlandés Jean JulienRojer cayeron en la primera ronda por 3-6, 6-4 y 7-10 frente al brasileño Marcelo Demoliner y el francés Giovvani Mpetshi.