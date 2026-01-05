Santos vs América Femenil: horario, canal y dónde ver EN VIVO el duelo del Clausura 2026

Las Águilas debutan ante las Guerreras en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil

La actividad de la Liga MX Femenil Clausura 2026 continúa y uno de los partidos más esperados de la Jornada 1 será el enfrentamiento entre Santos Laguna Femenil y América Femenil, un duelo que promete emociones desde el arranque del torneo.

Fecha y hora del partido

• Lunes 5 de enero de 2026

• 20:06 horas (tiempo del centro de México)

• Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila

Canal y dónde ver EN VIVO

El partido podrá seguirse completamente en vivo a través de:

• FOX One en televisión

• Tubi vía streaming (disponible en México)

Así llegan Santos y América

América Femenil inicia el torneo con la misión de mantenerse como protagonista del campeonato, luego de un torneo anterior destacado que las llevó a instancias finales. Las Águilas cuentan con una plantilla sólida y buscan comenzar el Clausura 2026 con una victoria como visitantes.

Por su parte, Santos Laguna Femenil intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos del torneo y dar la sorpresa ante uno de los equipos más fuertes de la liga.

Antecedentes del encuentro

En los duelos recientes entre ambas escuadras, América ha logrado resultados favorables, lo que añade presión para las Guerreras, que buscarán cambiar la historia ante su afición en Torreón.