Exatlón México 2026, Duelo de Enigmas 6 de enero: ¿quién gana hoy?

Exatlón México 2025, Duelo de Enigmas 6 de enero: ¿quién gana hoy?

Este lunes 6 de enero de 2026, Exatlón México 2025 vive una jornada clave con la disputa del esperado Duelo de los Enigmas, una de las competencias más estratégicas de la temporada, donde los equipos se enfrentan por pistas que pueden cambiar el rumbo del reality.

El Duelo de los Enigmas de Exatlón México se transmitirá este martes 6 de enero en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Duelo de los Enigmas: resultado filtrado

Aunque el episodio aún no se transmite de manera oficial por Azteca Uno, diversos sitios especializados en spoilers y filtraciones han adelantado información sobre el posible desenlace del enfrentamiento.

De acuerdo con estos reportes, el Equipo Azul sería el ganador del Duelo de los Enigmas de hoy, imponiéndose al Equipo Rojo tras una serie de circuitos intensos que pusieron a prueba la resistencia y precisión de los atletas.

¿Qué es el Duelo de los Enigmas?

El Duelo de los Enigmas es una competencia especial en Exatlón México donde el equipo ganador obtiene pistas o ventajas estratégicas, las cuales pueden influir directamente en futuras eliminaciones, decisiones internas o beneficios clave dentro de la competencia.

Advertencia para los fans

Es importante señalar que este resultado no es oficial y se basa únicamente en filtraciones previas a la transmisión televisiva. El desenlace definitivo se confirmará hasta la emisión del programa esta noche.

Exatlón México 2025 se transmite de lunes a viernes por Azteca Uno y continúa siendo uno de los realities más vistos de la televisión mexicana.