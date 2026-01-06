John Harbaugh se va de los Baltimore Ravens: ¿Por qué lo despidieron?

John Harbaugh Tras 18 campañas al mando de los Ravens se va del equipo de la NFL

Los Baltimore Ravens cerraron una de las etapas más largas en la historia reciente de la NFL al despedir a John Harbaugh como entrenador en jefe, tras 18 temporadas al frente de la franquicia.

¿Por qué Ravens despidió a John Harbaugh?

La decisión llega al final de una campaña marcada por expectativas desbordadas y un desenlace doloroso que dejó al equipo fuera de los playoffs, pese a haber iniciado la temporada como favorito al Super Bowl LX en las apuestas de Las Vegas.

La eliminación se consumó en la Semana 18, cuando Baltimore cayó 26-24 ante los Pittsburgh Steelers. Ese resultado selló un récord final de 8-9 y puso punto final a un ciclo que, durante casi dos décadas, definió la identidad competitiva de los Ravens.

La temporada 2025 rompió el romance. Baltimore perdió sus últimos tres juegos como local y cerró con marca de 3-6 en el M&T Bank Stadium, el peor registro en casa en los 30 años de historia del equipo. Fue apenas la tercera campaña con récord perdedor en la era Harbaugh.

El propietario Steve Bisciotti calificó la decisión como una de las más difíciles de su gestión, destacando la integridad, el liderazgo y la contribución de Harbaugh dentro y fuera del campo. Subrayó que el entrenador entregó un campeonato de Super Bowl a la ciudad y se convirtió en una figura profundamente arraigada en la comunidad de Baltimore.

“Esta fue una decisión increíblemente difícil, dados los tremendos 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que tengo por John como entrenador y, lo más importante, como un gran hombre de integridad”, señaló el propietario Steve Bisciotti.

Trayectoria de John Harbaugh con Ravens en la NFL

La salida de Harbaugh no puede entenderse sin el contexto de una franquicia acostumbrada a la estabilidad. Desde su fundación en 1996, los Ravens solo habían tenido tres entrenadores en jefe: Ted Marchibroda, Brian Billick y el propio Harbaugh. Bajo su mando, Baltimore se convirtió en un contendiente constante, con 12 apariciones en playoffs y una reputación de equipo disciplinado.

John Harbaugh se despide como el entrenador más ganador en la historia de los Ravens. Su balance de 180 victorias y 113 derrotas en temporada regular lo coloca en el puesto 14 de todos los tiempos en la NFL.

En playoffs puede presumir récords que lo distinguen como uno de los técnicos más efectivos fuera de casa y como el único en ganar al menos un partido de postemporada en cada una de sus primeras cinco campañas.

El punto más alto de su gestión llegó en la temporada 2012, cuando condujo a Baltimore al título del Super Bowl XLVII tras vencer a los San Francisco 49ers dirigidos por su hermano Jim. Aquella noche, Joe Flacco fue nombrado Jugador Más Valioso y la franquicia levantó su segundo Trofeo Lombardi.

A lo largo de su carrera en Baltimore, Harbaugh también fue reconocido como Entrenador del Año en 2019, temporada en la que los Ravens establecieron el mejor récord de su historia con 14-2. Su influencia trascendió al propio equipo, ya que varios de sus asistentes alcanzaron puestos de entrenador en jefe en la NFL, ampliando su impacto en toda la liga.

¿Qué sigue para John Harbaugh en la NFL?

El futuro de John Harbaugh apunta a seguir ligado a la NFL. Su nombre aparece como uno de los candidatos más atractivos para cubrir vacantes en equipos como New York Giants, Las Vegas Raiders y Arizona Cardinals.