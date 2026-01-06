La Supercopa de España abre el año con cuatro aspirantes al título

Esta sexta edición de la competición española se disputará en Arabia Saudí, con la ciudad de Yeda como principal anfitriona. El estadio Al Jawhara acogerá las dos semifinales y la final.

El encuentro entre el FC Barcelona y el Athletic Club abrirá el torneo el miércoles 7 a las 13:00 horas. El jueves, en el mismo horario, se enfrentarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid en un nuevo capítulo del derbi madrileño. La final entre los ganadores de ambos duelos se disputará el domingo.

El Barça defiende la corona

El conjunto azulgrana llega como líder de LaLiga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y sumando nueve victorias consecutivas. El club catalán cuenta en su palmarés con 15 títulos de Supercopa, lo que lo posiciona como el equipo más ganador en la historia de la competición.

La Supercopa fue el primer trofeo de Hansi Flick como entrenador del Barça. El técnico alemán resaltó en conferencia de prensa que ganar la temporada pasada dio “mucha energía” a su equipo y lo impulsó a conquistar la Liga y la Copa del Rey.

Mbappé, la gran ausencia del Real Madrid

El Real Madrid afronta el torneo con máxima presión para su entrenador, Xabi Alonso. Aunque en la última jornada de liga regular goleó 5-1 al Betis, su victoria más amplia del calendario, el margen de error es mínimo.

La gran estrella de los merengues, el francés Kylian Mbappé, será baja por un esguince en la rodilla izquierda. El delantero llevaba 29 de los 52 goles que el Real Madrid había marcado antes del duelo ante el Betis.

Xabi Alonso afronta lo que muchos consideran su examen final. No puede permitirse otra derrota en un partido de máxima exigencia, tras caer 5-2 en Liga ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El técnico español busca su primer título con el cuadro blanco, luego de haber ganado seis trofeos en su etapa como jugador.

Atlético busca reaccionar

Después de tres victorias consecutivas en el tramo final de 2025, el Atlético de Madrid volvió a ceder puntos el pasado domingo con un empate ante la Real Sociedad, resultado que provocó la autocrítica de su entrenador, Diego Simeone: “Otros 38 puntos nos darían para clasificarnos en Champions, pero no alcanza para mucho más”.

La irregular posición de los colchoneros se explica, en parte, por el bajo rendimiento goleador del argentino Julián Álvarez, quien en su segunda temporada suma siete goles en 19 partidos de la Liga. A pesar de ello, Simeone confía en que su equipo pueda mostrar una buena versión ante el Real Madrid.

Un Athletic irregular

El Athletic Club llega a la Supercopa de España en un momento irregular. Se ubica octavo en la Liga y no ha logrado encadenar más de una victoria consecutiva desde el inicio del torneo.

En los últimos días, su estrella Iñaki Williams se vio envuelto en polémica tras algunas declaraciones. Mientras que su técnico, Ernesto Valverde, resaltó la importancia de participar en esta cita: “Vamos a jugar una Supercopa y tenemos la posibilidad de ganar un título. Esa es la realidad y, al mismo tiempo, nuestro club está cobrando por ir allí”, concluyó.