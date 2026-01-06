Selección Mexicana podría perder a Marcelo Flores ante llamado de Canadá

Oficialmente estamos ya en año mundialista y la cuenta regresiva continúa para la apertura del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Mientras la Selección Mexicana continúa con miras a sus encuentros de preparación, podría perder a un elemento potencial para el gran certamen internacional: el jugador de los Tigres, Marcelo Flores, quien acaba de ser llamado a un campamento de entrenamiento con Canadá.
Canadá llama a Marcelo Flores a entrenar y podría convocarlo para Fecha FIFA de enero
Este martes 6 de enero, la Selección de futbol de Canadá anunció que comenzará el año con un campamento de entrenamiento denominado “Camino a 2026” convocando a algunos jugadores jóvenes de ligas disponibles para ser observados por el cuerpo técnico del director técnico Jesse March.
Camp Poutine is a GO 🇨🇦✅#CANMNT Squad Named for January: Canada’s “Road to 2026” Begins with Training Camp and Match v. Guatemala— CANMNT (@CANMNT_Official) January 6, 2026
Due to the January camp falling outside an official FIFA window and in recognition of both player and club needs ahead of their respective… pic.twitter.com/UnR8zMBmmH
Entre los jugadores, se encuentra el mediocampista de los Tigres, Marcelo Flores, quien también cuenta con la nacionalidad mexicana y todavía continúa debatiéndose entre ambas posibilidades para representar a nivel de selecciones mayores.
Marcelo Flores ha representado a la Selección Mexicana en torneos con límite de edad como el torneo Maurice Revelló (antes Esperanzas de Toulon) en 2023 y en amistosos con la sub-23. Sin embargo, todavía no ha sido convocado con el combinado mayor tricolor, por lo que Canadá todavía podría convertirlo en un seleccionado nacional de su país de cara a la Copa del Mundo de 2026.
Fecha FIFA de enero podría definir el futuro de Marcelo Flores
En sólo unos días, se llevará a cabo la Fecha FIFA de enero, en la que Canadá estará enfrentando a Guatemala en próximo sábado 17 de enero. Al ser un partido de calendario oficial, podría alejar a Flores por completo de la Selección Mexicana si es que es convocado y tiene minutos con el equipo mayor.
Por reglamento, los jugadores con doble nacionalidad no pueden representar a un segundo país una vez que tienen minutos dentro de un partido oficial FIFA, situación que no ha tenido Marcelo Flores con la Selección Mexicana en su carrera hasta el momento.