Selección Mexicana podría perder a Marcelo Flores ante llamado de Canadá

Marcelo Flores El jugador de los Tigres podría formar parte de la próxima convocatoria oficial de la Selección de Canadá en enero de este 2026.

Oficialmente estamos ya en año mundialista y la cuenta regresiva continúa para la apertura del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Mientras la Selección Mexicana continúa con miras a sus encuentros de preparación, podría perder a un elemento potencial para el gran certamen internacional: el jugador de los Tigres, Marcelo Flores, quien acaba de ser llamado a un campamento de entrenamiento con Canadá.

Canadá llama a Marcelo Flores a entrenar y podría convocarlo para Fecha FIFA de enero

Este martes 6 de enero, la Selección de futbol de Canadá anunció que comenzará el año con un campamento de entrenamiento denominado “Camino a 2026” convocando a algunos jugadores jóvenes de ligas disponibles para ser observados por el cuerpo técnico del director técnico Jesse March.

Camp Poutine is a GO 🇨🇦✅#CANMNT Squad Named for January: Canada’s “Road to 2026” Begins with Training Camp and Match v. Guatemala



Due to the January camp falling outside an official FIFA window and in recognition of both player and club needs ahead of their respective… pic.twitter.com/UnR8zMBmmH — CANMNT (@CANMNT_Official) January 6, 2026

Entre los jugadores, se encuentra el mediocampista de los Tigres, Marcelo Flores, quien también cuenta con la nacionalidad mexicana y todavía continúa debatiéndose entre ambas posibilidades para representar a nivel de selecciones mayores.

Marcelo Flores ha representado a la Selección Mexicana en torneos con límite de edad como el torneo Maurice Revelló (antes Esperanzas de Toulon) en 2023 y en amistosos con la sub-23. Sin embargo, todavía no ha sido convocado con el combinado mayor tricolor, por lo que Canadá todavía podría convertirlo en un seleccionado nacional de su país de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Fecha FIFA de enero podría definir el futuro de Marcelo Flores

En sólo unos días, se llevará a cabo la Fecha FIFA de enero, en la que Canadá estará enfrentando a Guatemala en próximo sábado 17 de enero. Al ser un partido de calendario oficial, podría alejar a Flores por completo de la Selección Mexicana si es que es convocado y tiene minutos con el equipo mayor.

Por reglamento, los jugadores con doble nacionalidad no pueden representar a un segundo país una vez que tienen minutos dentro de un partido oficial FIFA, situación que no ha tenido Marcelo Flores con la Selección Mexicana en su carrera hasta el momento.