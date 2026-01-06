Thomas Detry y Elvis Smylie se suman a los fugados del PGA Tour

Cambio. Thomas Detry jugará en el equipo 4 Aces GC, que capitanea Dustin Johnson.

A poco menos de un mes para que inicie la temporada 2026 de LIV Golf, dos golfistas del PGA han decidido emigrar a la liga de inversión saudí, ellos son el belga Thomas Detry y el australiano Elvis Smylie.

La temporada LIV Golf comienza del 4 al 7 de febrero en Riad. Mientras tanto del 8 al 11 de enero se jugará el LIV Golf Promotions en el Black Diamond Ranch, en los Estados Unidos.

Thomas Detry de 32 años y ganador del Phoenix Open 2025 del PGA Tour, firmó con LIV Golf para jugar en el equipo 4 Aces GC, que capitanea Dustin Johnson, y donde se encontrará con su compatriota Thomas Pieters y con Patrick Reed.

Lo anterior implica que Harold Varner III sea transferido a los Smash GC, donde ahora está al mando Talor Gooch, con el fin de reemplazar a Brooks Koepka, quien a su vez decidió no renovar contrato con LIV Golf.

Detry, número 57 en la clasificación mundial, pasó 19 de 24 cortes y ganó 3.6 millones de dólares en premios en 2025, en su tercera temporada en el PGA Tour. Además, se convirtió en el primer belga en ganar un torneo de PGA.

El europeo terminó la temporada 2025 del PGA Tour en el puesto 44 de la clasificación de la FedEx Cup.

Joven de 23 años. Elvis Smylie, que se unirá al equipo australiano Ripper GC que capitanea Cameron Smith. (Foto especial)

El otro fichaje es el australiano Elvis Smylie, que se unirá al equipo australiano Ripper GC que capitanea Cameron Smith para sustituir a Matt Jones.

Clasificado como el número 127 del mundo, Smylie, es un joven de 23 años que hizo dos de cuatro cortes y acumuló 76.605 dólares en ganancias en su breve carrera en el PGA Tour.

Smylie ganó BMW Championship del PGA de Australia en 2024 superando por dos golpes a Smith, tres veces ganador del evento.

Smyle encaja en la política del LIV de contratar a jóvenes prometedores que exploten en su circuito como ya sucede con Josele Ballester, David Puig o Tom McKibbin.

También el martes, LIV anunció el fichaje del veterano Sam Horsfield, que regresará al equipo Majesticks de Ian Poulter y Lee Westwood. El inglés, de 29 años, fue quinto en el evento inaugural de LIV en 2022 y logró un segundo puesto en Nashville, Tennessee, en 2024.