Gauff lidera a Estados Unidos a las semifinales de la United Cup tras un triunfo épico ante Grecia

SACAN LA CASTA Los estadounidenses Coco Gauff y Christian Harrison dieron la cara por su equipo. (RICHARD WAINWRIGHT/EFE)

La estadounidense Coco Gauff volvió a ser determinante para el equipo de Estados Unidos, que avanzó a las semifinales de la United Cup tras vencer 2-1 a Grecia en una serie vibrante marcada por su dominio y por la resistencia del conjunto heleno.

Gauff, de 21 años, ganó primero su duelo individual ante Maria Sakkari, a quien superó por 6-3 y 6-2, mostrando la solvencia que la ha colocado como una de las jugadoras más regulares del circuito desde su título en Nueva York.

TSITSIPAS DIO VIDA A GRECIA, PERO NO FUE SUFICIENTE

La eliminatoria se complicó para los vigentes campeones debido al triunfo de Stefanos Tsitsipas, que derrotó a Taylor Fritz por 6-4 y 7-5. Con esta victoria, el griego llegó a nueve triunfos en once partidos individuales en la historia de la United Cup, ratificando su excelente rendimiento en la competencia mixta.

Sin embargo, su punto solo sirvió para prolongar la definición: Grecia necesitaba el dobles para soñar con las semifinales, pero la dupla norteamericana tenía otros planes.

EL DOBLES MIXTO DECIDIÓ LA SERIE

En el partido definitivo, Coco Gauff volvió a la cancha, esta vez acompañada de Harrison, para medirse ante la poderosa combinación de Tsitsipas y Sakkari. Los griegos comenzaron mejor y se llevaron el primer set por 6-4, pero Estados Unidos reaccionó con autoridad.

El dúo estadounidense ganó el segundo parcial por 6-4 y selló el pase a semifinales tras imponerse en un emocionante match tiebreak por 10-8, con Gauff mostrando temple y liderazgo en los puntos cruciales.

ESTADOS UNIDOS, FIRME CANDIDATO AL TÍTULO

Con este triunfo, Estados Unidos, campeón en 2022 y 2024, avanza una vez más a las rondas finales y reafirma su condición de favorito para conquistar el torneo. El equipo enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Australia, anfitrión de la competencia, y Polonia, que avanzó gracias a las victorias de Hubert Hurkacz e Iga Swiatek ante Países Bajos.

El conjunto norteamericano, respaldado en la solidez de Gauff y el poder de Fritz en singles, buscará su tercer título en los últimos cuatro años.