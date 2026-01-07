Luis Carrera y JC Islas apuntarán al Top 20 en la R1 de LIV Golf Promotions

Una vez más. Luis Carrera ya sabe lo que es jugar LIV Golf Promotions y volverá a intentarlo. (Foto especial)

Luis Carrera y José Cristóbal Islas están listos para jugar a partir de este jueves LIV Golf Promotions en el Black Diamond Ranch in Florida. Ambos mexicanos forman parte del field de más de 80 golfistas de 24 países que se disputan uno de los tres pases para jugar la temporada LIV Golf 2026.

El primer objetivo de todos los participantes es colocarse entre los primeros primeros 20 sitios y/o empates para poder avanzar a la segunda ronda del viernes en la que se les sumarán una categoría de jugadores que se clasificaron automáticamente para el segundo día de competencia, día en que se reiniciarás las puntuaciones.

LIV Golf Promotions se jugará en el formato stroke play a 72 hoyos durante cuatro rondas.

Tanto Carrera como Islas jugarán por segunda vez LIV Golf Promotions. En la edición pasada ambos se quedaron en la segunda ronda. Esta vez intentarán llegar más allá. Si logran llegar a la ronda del domingo, días en que se repartirán las tres tarjetas LIV Golf 2026, pero sino las alcanzan, por lo menos podrán aspirar al Top 10 para tener derecho a jugar la Internacional Series del Asian Tour que reparten puntos de ranking mundial.

Para el recorrido del jueves, Luis Carrera, que cuenta con algunas victorias en el Sunshine Tour, saldrá en el grupo donde también están el estadounidense Grant Hirschman y el francés Pierre Pineau.

A José Cristóbal Islas le acompañarán el alemán Dominic Foods y el neozelandés Josh Geary. Ninguno figura en la lista de favoritos.