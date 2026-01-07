Refuerzos de Pumas: altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas arrancará el Clausura 2026, en CU.

El conjunto universitario se enfoca en preparar la plantilla con la que intentarán coronarse en el futbol mexicano, y con la que iniciará con un duelo ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

Este Clausura 2026 sufrirá algunos cambios en su estructura debido a la contienda mundialista, ya que México formará parte de los países sede junto a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, eso no es pretexto para que los clubes preparen sus armas y compitan en la Liga MX.

Previo al inicio del Clausura 2026, y con la integración de Antonio Sancho, cómo nuevo vicepresidente deportivo del Club, los felinos ya cuentan con algunas modificaciones en su plantel.

Aquí te compartimos cuáles son las llegadas y salidas del equipo de Ciudad Universitaria para este año.





Reforzarse sin vender: la estrategia de Pumas para este Clausura 2026 de la Liga MX

El Club Universidad realizó una limpia contundente en 2025, vendiendo gran parte de su plantilla, una estrategia que decidieron no repetir este año, ya que el mercado resulta más bondadoso en cuanto a llegadas para Pumas.

César Garza y Tony Leone son los primeros refuerzos confirmados de manera oficial para el Club Universidad Nacional. Ambos jugadores, provenientes de los Rayados de Monterrey, serán clave para refrescar la ofensiva con futbolistas jóvenes.

Otra buena noticia para la afición universitaria y para el club es el regreso de Jesús Rivas, quien, tras cumplir un año de préstamo con Puebla, vuelve a vestir los colores azul y oro para el Clausura 2026 de la Liga MX.

El jugador mexicano Jordan Carrillo es otro refuerzo confirmado para la plantilla auriazul. El mediocampista deja a Santos para incorporarse para el torneo entrante con el conjunto universitario.





¿Pumas tendrá bajas para este Clausura 2026 de la Liga MX?

Como parte de su estrategia de reforzarse sin vender, Pumas no ha registrado bajas oficiales rumbo al Clausura 2026, a excepción de la salida de Aaron Ramsey, quien se separó profesionalmente del club tan solo algunas jornadas antes de finalizar el certamen pasado.

La salida del jugador galés se dio por una rescisión mutua, del jugador con el Club Universidad nacional, luego de la lesión muscular que sufrió previo a la Fecha FIFA de octubre, sumado a temas personales, como la pérdida de su mascota.

Fuera de esta baja, que no resultó tan sorpresiva para la afición de Pumas debido al irregular aporte de Ramsey desde el inicio del torneo, la decisión del plantel de reconstruirse y fortalecerse tiene como objetivo darle mayor profundidad a la plantilla y ofrecer alternativas en todas sus líneas, tanto defensivas como ofensivas, para competir de mejor manera en el Clausura 2026 de la Liga MX.