Simon Yates sorprende al ciclismo: el campeón del Giro anuncia su retiro a los 33 años

QUE DIOS LO BENDIGA. Simon Yates, un adiós inesperado de una figura histórica.

El británico Simon Yates, del Visma-Lease a Bike, anunció su retirada del ciclismo profesional a los 33 años, decisión que sorprendió al pelotón internacional y a los aficionados, según confirmó su equipo.

En su última temporada, Yates firmó un cierre brillante: ganó el Giro de Italia 2025 y se adjudicó una victoria de etapa en el Tour de Francia, reafirmando su lugar entre los grandes corredores de la última década. Previamente había conquistado la Vuelta a España 2018, además de múltiples etapas en las tres grandes y la clasificación general de la Tirreno-Adriático.

“ES EL MOMENTO ADECUADO PARA ALEJARME DEL DEPORTE”

“He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Puede ser una sorpresa para muchos, pero no es algo que haya decidido de la noche a la mañana. Llevo tiempo pensándolo y ahora siento que es el momento adecuado”, declaró Simon Yates en un comunicado.

El corredor recordó que el ciclismo ha sido esencial en su vida desde sus primeros pasos en el Velódromo de Mánchester hasta sus participaciones y triunfos en los escenarios más prestigiosos del mundo, incluidos los Juegos Olímpicos, donde también representó a Gran Bretaña.

UN LEGADO CONSTRUIDO EN TRIUNFO, RESILIENCIA Y APRENDIZAJE

“Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado y agradecido por las lecciones del camino. Las victorias son especiales, pero los días difíciles y los reveses fueron igual de importantes. Me enseñaron resiliencia y paciencia, y hacen que cada éxito haya significado aún más”, señaló el ciclista nacido en Bury, quien se mostró especialmente agradecido con su equipo, sus compañeros y su familia.

Yates también destacó la comprensión del Visma-Lease a Bike ante su decisión y la importancia del apoyo recibido durante toda su trayectoria profesional.

VISMA-LEASE A BIKE LAMENTA SU PARTIDA

Desde el equipo neerlandés, su director deportivo Grischa Niermann reconoció que la despedida deja sentimientos encontrados:“Con Simon ganamos el Giro de Italia el año pasado y una etapa en el Tour de Francia. Es una pena que se retire ahora, pero lo hace en un momento brillante de su carrera. Fue un escalador excepcional y un líder en la clasificación general, siempre dispuesto a aparecer cuando más importaba”.

Niermann subrayó que su capacidad para decidir carreras en alta montaña lo convirtió en un corredor impredecible y determinante, especialmente en las grandes vueltas.

UNA CARRERA QUE YA PERTENECE A LA ÉLITE

Yates cierra su trayectoria con un palmarés que lo coloca entre los grandes corredores británicos de la historia reciente:

Giro de Italia 2025 (general)

Vuelta a España 2018 (general)

Tres etapas en el Tour de Francia

Cinco etapas en el Giro

Cuatro etapas en la Vuelta

Tirreno-Adriático (general)

Campeón en carreras de una semana del más alto nivel

Referente en grandes vueltas por una década

El ciclista británico asegura que se retira con un “profundo orgullo y un sentimiento de paz”, agradecido por un capítulo que —dice— “le dio más de lo que jamás imaginó”.