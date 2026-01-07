Tres mexicanas, por la gloria: Becerra, Burgos y Chávez, nominadas a “Atleta del Año 2025” de los Juegos Mundiales

LA EXCELENCIA. Las deportistas mexicanas son reconocidas a nivel internacional.

Las mexicanas Maya Becerra, Laura Burgos y Victoria Chávez fueron nominadas al galardón “Atleta del Año 2025” que otorga la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA), tras su brillante desempeño en la pasada edición de Chengdú 2025, donde conquistaron medalla de oro en tiro con arco, muaythai y flag football, respectivamente.

La IWGA destacó que estas nominaciones reconocen a deportistas cuyo rendimiento sobresaliente contribuyó al éxito y visibilidad de sus disciplinas durante el año competitivo.

TRES CORONAS HISTÓRICAS EN CHENGDÚ 2025

En tiro con arco, Maya Becerra se proclamó campeona tras derrotar en la final a la estonia Lisell Jaatma, gracias a una actuación impecable marcada por su precisión en los momentos decisivos. Su victoria representó uno de los triunfos más celebrados por la delegación mexicana.

Por su parte, la mexicana Laura Burgos alcanzó la gloria en muaythai, al imponerse con autoridad a la polaca Martyna Kierczynska en una de las finales más técnicas del torneo, consolidándose como una de las mejores exponentes del deporte de contacto a nivel mundial.

FLAG FOOTBALL: ORO CARDIACO Y LEGADO HISTÓRICO

La selección femenil mexicana de flag football, con Victoria Chávez como pieza estratégica, conquistó el oro tras vencer a Estados Unidos en un cierre dramático decidido en el último segundo. El triunfo no solo ratificó el dominio mexicano en esta disciplina, sino que también se convirtió en uno de los momentos icónicos de los Juegos Mundiales 2025.

Estas tres actuaciones elevaron a México en el medallero y reforzaron su presencia internacional en deportes no olímpicos.

VOTACIONES ABIERTAS

La IWGA anunció que las votaciones para elegir al “Atleta del Año 2025” estarán abiertas del lunes 12 de enero al 2 de febrero en su sitio oficial, donde el público podrá apoyar a las deportistas mexicanas.

Los tres primeros lugares recibirán un trofeo oficial, un premio especial y promoción global por parte del organismo, que cada año reconoce el talento más destacado del circuito multideportivo.

MÉXICO BUSCA REPETIR EN EL PODIO DEL PREMIO

México ha tenido presencia constante en las nominaciones del premio, pero 2025 representa una oportunidad excepcional al contar con tres candidatas con legítimas opciones de pelear por el primer lugar, debido tanto a su rendimiento deportivo como al creciente apoyo del público mexicano en votaciones internacionales.