Barcelona vs Real Madrid: ¿Cuándo se jugará la final de la Supercopa de España 2026?

Real Madrid llega a la final de la Supercopa España 2026 Tras una victoria del Real Madrid ante el Atlético Madrid en el encuentro de este jueves 8 de enero, los ‘Merengues’ aseguran su lugar en la final Supercopa España 2026.

La segunda semifinal de la Supercopa España se jugó este jueves 8 de enero de 2026 en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudí, terreno donde se desarrolló una de las rivalidades más constantes: Club Atlético de Madrid y el Real Madrid Club de Fútbol.

Con una victoria a favor de los ‘Merengues’, quienes se impusieron a sus contrincantes 2-1 en el partido de hoy, éstos avanzan a la final de la Supercopa España 2026 para enfrentarse al imponente FC Barcelona este fin de semana.

Barcelona vs Real Madrid: ¿Cuándo y dónde será la final Supercopa España 2026?

Ahora que tenemos a nuestros contrincantes finales del campeonato, la emoción de millones de aficionados y aficionadas se enciende ante un encuentro que promete un enfrentamiento de alta calidad al ser la batalla de dos de los clubes de fútbol español más destacados.

La Supercopa de España 2026 es la edición XLII del torneo, la cual se disputará el día domingo 11 de enero de 2026 en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda, ubicado en Arabia Saudí.

Tras una aplastante derrota en la semifinal del 7 de enero, FC Barcelona se posiciona como un contrincante fuerte para el Real Madrid; no obstante, el equipo de Xabi Alonso ha aprendido de sus errores —después de perder contra Atlético de Madrid en su primer derbi— y llega reforzado a la final.

Este encuentro final, que coronará al vencedor de la Supercopa de España 2026, tendrá por tiempo de inicio las 20:00 horas, horario peninsular español, que son las 13:00 horas del centro de México de este domingo..