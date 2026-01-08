Cristiano Ronaldo habría preferido quedarse en México durante el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

Cristiano Ronaldo en México El equipo portugués disputará dos partidos en Houston y uno más en Miami durante sus partidos de fase regular en la Copa del Mundo 2026.

Este 2026 estará marcado por grandes eventos y uno de ellos es la Copa del Mundo FIFA 2026 que iniciará en México el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca. Las más grandes estrellas del futbol internacional se reúnen para celebrar el Mundial más grande de la historia. Una de las figuras a seguir, Cristiano Ronaldo, estará participando en este torneo por última vez en su carrera y según reportes especializados, habría elegido quedarse en México durante la competencia. Esto es lo que se sabe.

¿Cristiano Ronaldo estará en México durante el Mundial?

Después del sorteo que se realizó el pasado cinco de diciembre, la selección portuguesa quedó como el cabeza de serie del grupo K, sector que tendrá un partido en la cancha del Estadio Azteca con el enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia en próximo miércoles 17 de junio. Por su parte, Portugal estará jugando dos de sus enfrentamientos de fase de grupos en Houston y uno más en Miami.

Ahora, debido a la cercanía de las sedes, la Selección de Portugal habría solicitado tener su base y lugar de entrenamientos en México debido a una cuestión estratégica durante estos tres primeros duelos de fase regular.

Según el periodista de TUDN, Alex de la Rosa, la selección lusitana ya habría elegido la Riviera Maya como su sede para la Copa del Mundo en el hotel Fairtmont Mayakoba a menos de 3 horas de distancia en vuelo de donde jugarán sus partidos.

Aunque esto no ha sido confirmado oficialmente, lo que sí es un hecho es que ‘CR7’ estará junto con el resto de los campeones de UEFA Nations League en nuestro país el próximo sábado 28 de marzo en un partido de preparación que además celebrará la reapertura del Estadio Azteca.

¿Cómo es el hotel Fairmont Mayakoba en donde se podría quedar Cristiano Ronaldo en el Mundial?

Fairmont Mayakoba es un resort de lujo situado en la Riviera Maya, en la costa del Caribe mexicano, dentro de una comunidad privada de aproximadamente 594 acres que combina selva tropical, manglares, canales de agua cristalina y playa de arena blanca en un entorno natural excepcional.

El hotel cuenta con 401 habitaciones y suites contemporáneas, incluidas casitas frente al mar y sobre la laguna, todas equipadas con amenidades de primer nivel. Está certificado con el prestigioso distintivo AAA-5 Diamond, lo que respalda su oferta de calidad en hospedaje, gastronomía y servicios.

Entre las amenidades destacan varios restaurantes y bares certificados por Slow Food, múltiples piscinas, un spa integral, un gimnasio, clubes para niños, actividades acuáticas y el campo de golf de campeonato El Camaleón diseñado por Greg Norman.

El Fairmont Mayakoba se caracteriza por su enfoque en experiencias personalizadas y su integración con la naturaleza y la cultura local.