Cruz Azul deja la CDMX para el Clausura 2026: anuncia en qué estadio jugará en Liga MX

Cruz Azul deja la CDMX para el Clausura 2026

Cruz Azul no disputará sus partidos como local en la Ciudad de México durante el Torneo Clausura 2026. La Liga BBVA MX informó que autorizó al club el cambio de sede para que juegue en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este jueves 8 de enero de 2026, la solicitud fue presentada por el propio club y cumple con lo establecido en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual regula este tipo de modificaciones. Tras revisar la documentación, la Liga dio su aval para el traslado.

🗒️ La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/tzwqJX8Tul — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

Cruz Azul jugará como local en Puebla

Con esta decisión, La Máquina disputará sus partidos en calidad de local en el Estadio Cuauhtémoc a lo largo del Clausura 2026, dejando temporalmente la CDMX como su sede para la Liga MX.

La medida impacta directamente en el calendario del torneo. Como consecuencia del cambio, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs Atlas, se jugará el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Un nuevo capítulo para La Máquina

El cambio de estadio representa un nuevo capítulo para Cruz Azul, que buscará adaptarse rápidamente a su nueva casa en Puebla con el objetivo de mantener protagonismo en el torneo y pelear por los primeros puestos del campeonato.

Hasta el momento, el club no ha detallado si esta sede se mantendrá para futuros torneos o si se trata únicamente de una decisión exclusiva para el Clausura 2026.