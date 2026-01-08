NFL: Estos son todos los entrenadores y coordinadores despedidos antes de los Playoffs

NFL: Estos son todos los entrenadores y coordinadores despedidos antes de los Playoffsc

A unos días de iniciar la postemporada, varios equipos que quedaron fuera de la contienda se despidieron de sus entrenadores en jefe y coordinadores, de cara a la próxima temporada regular.

Mike McDaniel – Miami Dolphins

Mediante una publicación en la cuenta oficial de la NFL, se anunció el despido del entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel.

La decisión se produce después de una campaña que puede definirse como irregular. Los Dolphins terminaron con un récord de siete victorias y diez derrotas, quedándose por segundo año consecutivo al margen de los playoffs.

McDaniel estuvo al frente del equipo durante cuatro años y, aunque lo llevó en dos ocasiones a la ronda de comodines, en ambas fue eliminado de manera temprana.

Stephen Ross, propietario de los Dolphins, se reunió esta semana con el entrenador para analizar la temporada. Tras esa conversación, Ross informó el cambio en la organización mediante un comunicado. “Mike es una mente brillante y su pasión por el juego y por sus jugadores fue evidente cada día. Le deseo lo mejor a él y a su familia en el futuro”, agregó.

Kliff Kingsbury – Washington Commanders

Después de una campaña decepcionante, los Washington Commanders apuntan a una reestructuración de su cuerpo técnico. El equipo terminó la temporada ubicado en el puesto 22 en puntos anotados y yardas totales.

Una de las principales razones del bajo rendimiento fueron las lesiones del quarterback Jayden Daniels, que lo limitaron a disputar solamente siete partidos.

Matt Eberflus – Dallas Cowboys

Los Cowboys permitieron la mayor cantidad de puntos y registraron el menor número de intercepciones en la historia de la franquicia. La salida de Eberflus supone que Dallas tendrá a su cuarto coordinador defensivo en apenas cuatro temporadas.

El equipo desperdició una de las mejores actuaciones ofensivas de su mariscal de campo, Dak Prescott, quien encabezó la segunda ofensiva más productiva de la liga.

Ken Dorsey – Cleveland Browns

Ken Dorsey duró tan solo una temporada con los Cleveland Browns, que finalizaron en el puesto 28 en ofensiva total y 32 en anotaciones.

Antes de llegar a los Browns, Dorsey fue coordinador ofensivo de los Buffalo Bills. Fue contratado para trabajar con el entrenador en jefe Kevin Stefanski en una ofensiva construida alrededor del quarterback Deshaun Watson, un proyecto que nunca se consolidó.

Estos son todos los entrenadores en jefe y coordinadores despedidos hasta el momento

Entrenadores en jefe:

Mike McDaniel – Miami Dolphins (despedido tras la temporada 2025)

John Harbaugh – Baltimore Ravens (concluyó su etapa tras 18 temporadas)

Raheem Morris – Atlanta Falcons (salida al finalizar la temporada)

Kevin Stefanski – Cleveland Browns (Black Monday)

Pete Carroll – Las Vegas Raiders (Black Monday)

Jonathan Gannon – Arizona Cardinals (Black Monday)

Coordinadores: