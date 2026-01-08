Rivales de Chivas, América, Pumas y Cruz Azul en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX

Clausura 2026 de la Liga MX: Rivales de Chivas, América, Pumas y Cruz Azul en la Jornada 1 (@Los4grandesdelfútbolmexicano)

Estamos a nada de que arranque el Clausura 2026 de la Liga MX. La Jornada 1 del futbol mexicano dará inicio este viernes 9 de enero.

Los clubes ya realizaron movimientos en el mercado de fichajes y ajustes en sus plantillas con el objetivo de competir de manera seria en el certamen que está por comenzar.

América, Cruz Azul, Pumas y Guadalajara afinan detalles de cara al arranque del Clausura 2026, en un torneo que marcará una etapa clave dentro del calendario del fútbol mexicano.

A continuación, te compartimos cuáles serán los primeros encuentros, de quienes son considerados por algunos, cómo los cuatro clubes más populares del país.

Calendario Jornada 1: Chivas, Cruz Azul, Pumas y América

América

Las Águilas se alistan para iniciar el Clausura 2026 con la reciente incorporación de Rodrigo Dourado al Club.

El América enfrentará a Tijuana en la Jornada 1 de la Liga MX, el viernes 9 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul

La Máquina Cementera visitará a León en el primer duelo del Clausura 2026.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón buscará iniciar el torneo con el pie derecho en condición de visitante, este sábado 10 de enero en el estadio Nou Camp a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Chivas

Guadalajara debutará como local en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 10 de enero en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Las Chivas recibirán a Pachuca en el Estadio Akron, inmueble que fungirá como sede mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Pumas

El rival de los universitarios en la Jornada 1 será Querétaro.

Con sus recientes contrataciones, Pumas buscará sumar sus primeros tres puntos como local el domingo 11 de enero, bajo el apabullante sol del mediodía en Ciudad Universitaria, ante los Gallos, en punto de las 12:00 horas.

Refuerzos, altas y bajas de Chivas, Pumas, Cruz Azul y América

De cara al arranque del Clausura 2026 de la Liga MX, los movimientos comienzan a definirse entre los clubes protagonistas.

América suma como alta a Rodrigo Dourado y mantiene abiertas posibles salidas como las de Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky y Víctor Dávila.

Pumas por su parte, es el equipo con mayor actividad confirmada al integrar a Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone y Jordan Carrillo, sin bajas oficiales hasta el momento.

En Chivas, el mercado dejó incorporaciones como Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, aunque también se concretaron salidas importantes como las de Javier “Chicharito” Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela y Alan Mozo.

Cruz Azul, por su parte, reforzó su plantel con Jorge Rodarte, Miguel Borja y Agustín Palavecino.

Los cementeros registraron las bajas de Ángel Sepúlveda e Ignacio Rivero rumbo a la primera jornada del torneo.

Así llegan estos cuatro equipos para disputar el Clausura 2026 de la Liga MX.