Clarisa Temelo se corona en el Campeonato Nacional de Aficionadas

Mexicana en ascenso. Clarisa Temelo presume su trofeo de campeona nacional 2026 (Foto espec)

Con un último recorrido de 71 golpes a la golfista queretana Clarisa Temelo le alcanzó para coronarse por primera vez en el Campeonato Nacional de Aficionadas, torneo que durante cuatro días se celebró en el Guadalajara Country Club.

Desde la ronda del jueves Temelo, campeona WALA 2024, dio un salto importante en la clasificación hasta el segundo sitio para desde ahí atacar el liderato que ostento Vania Simont, quien por su parte al final cedió el primer sitio y el campeonato a Clarisa.

Temelo que inició el torneo con rondas sobre par de campo 75 y 75, se recuperó en la tercera con un 69 y cerró el viernes con un 71 para un total de 290 golpes (+2) y con ello grabar su nombre en el trofeo que han ganado jugadoras del calibre de Lorena Ochoa, Gaby López, María Fassi, Isabella Fierro y Cory López.

La capitalina Vania Simont que terminó la competencia con 291 (+3) y el tercer sitio fue para Regina Roldán con score de 292 (+4). Alexis Madrid, la campeona defensora terminó en el sexto sitio con 299 (+11).

Clarisa Temelo también obtuvo el reconocimiento Lorena Ochoa por ser la mejor mexicana de la competencia organizada operado por la Asociación Mexicana Femenil de Golf.

Además del trofeo que la acredita como campeona nacional, Temelo recibió como premio extra una exención para participar en el 126th U.S. Womens’ Amateur, que se disputará del 4 al 9 de agosto en The Honors Course de Ooltewah, Tennessee.