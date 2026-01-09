¿Cuándo se jugarán el Vidanta World Mexico Open y el WWW Technology Championship?

Movimiento. El calendario del PGA Tour cambió el Vidanta World Mexico de la temporada de la primavera al otoño para celebrarse del 26 de octubre al 1 de noviembre en Vallarta. (Foto especial)

El PGA Tour reveló este viernes su calendario para la FedExCup de otoño 2026 que consta de ocho torneos, de ellos dos en territorio mexicano: El Vidanta World Mexico Open que cambia de la primavera al otoño para celebrarse del 26 de octubre al 1 de noviembre en Vallarta.

Inmediatamente después se jugará el World Wide Technology Championship del 2 al 8 de noviembre en El Cardonal en Diamante, Los Cabos, diseñado por Tiger Woods.

Es la primera vez en la historia del golf en México que dos eventos del PGA Tour se celebran de manera consecutiva.

Durante el otoño 2026 también se celebrará la 16ª edición de la Copa Presidentes, que enfrentará al Equipo de Estados Unidos contra el Equipo Internacional, del 21 al 27 de septiembre en el Medinah Country Club de Chicago, sexta sede diferente.

“El PGA Tour se complace en presentar su calendario para la FedExCup de otoño 2026, que incluye nuevos y emocionantes eventos en Estados Unidos, además del atractivo global de las paradas en Japón, México y Bermudas”, declaró Tyler Dennis, director de competencias del PGA Tour.

Inicia en septiembre en Carolina del Norte

La FedExCup de Otoño comenzará por primera vez en Carolina del Norte con el Biltmore Championship Asheville (del 14 al 20 de septiembre) en The Cliffs at Walnut Cove.

Este evento marca el regreso del PGA Tour a las Montañas Blue Ridge por primera vez en más de 80 años, cuando Ben Hogan ganó las tres últimas ediciones del Abierto de Asheville entre 1940 y 1942.

Después se celebrará el Bank of Utah Championship (del 28 de septiembre al 4 de octubre) en Black Desert Resort, posteriormente se jugará el Baycurrent Classic (del 5 al 11 de octubre) en el Yokohama Country Club de Japón y el Butterfield Bermudas Championship (del 19 al 25 de octubre) en el Golf Port Royal de Southampton, Bermudas.

Luego el PGA Tour pisará suelo mexicano con el Vidanta World Mexico Open en Vallarta y el World Wide Technology Championship en Los Cabos. Después el PGA Tour viaja luego a Austin, Texas, para el recien anunciado Good Good Championship (del 9 al 15 de noviembre) en el Omni Barton Creek Resort & Spa.

Ese evento marca el regreso del PGA Tour a Austin, después de tres años. La FedExCup Fall concluye con el RSM Classic (del 16 al 22 de noviembre), donde se definirá la clasificación de la FedExCup Fall en el Sea Island Golf Club de St. Simons Island, Georgia.

Tres eventos solo para estrellas

La Temporada de Desafío del PGA Tour sigue a la FedExCup de Otoño, con tres eventos con formatos únicos: El Hero World Challenge, organizado por Tiger Woods (del 30 de noviembre al 6 de diciembre). El Grant Thornton Invitational de equipos mixtos (del 7 al 13 de diciembre), coautorizado por la LPGA, y el PNC Championship (del 14 al 20 de diciembre).