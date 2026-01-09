Eagles vs 49ers y Bills vs Jaguars encabezan la Ronda de Comodines de la NFL

Eagles vs 49ers

Los actuales campeones, los Philadelphia Eagles, defenderán su corona cuando reciban a los San Francisco 49ers, que pese a las múltiples lesiones sufridas durante la temporada regular, se mantienen como uno de los principales favoritos para conquistar la Conferencia Nacional.

Uno de los mayores puntos fuertes de los Eagles es su agresiva línea defensiva, comandada por el coordinador Vic Fangio. La defensiva de Filadelfia ocupa el quinto lugar contra el pase y ha sumado 11 intercepciones en envíos cortos e intermedios, la mejor marca de la liga.

Del otro lado, el quarterback de los 49ers, Brock Purdy, cerró la campaña con actuaciones destacadas, respaldado por el pilar ofensivo del equipo, Christian McCaffrey, considerado uno de los mejores corredores de la NFL.

Jaguars vs Bills

Josh Allen es uno de los quarterbacks más talentosos de la liga y, ante la ausencia de los Kansas City Chiefs en la postemporada, tiene una oportunidad inmejorable para guiar a los Bills rumbo al Super Bowl.

Sin embargo, Allen aún no ha conseguido una victoria como visitante en playoffs. Este domingo, Buffalo se medirá ante los Jaguars, un equipo sólido en casa, donde registra siete victorias y dos derrotas.

Arranca la postemporada

La actividad de los playoffs comenzará este sábado, cuando los Carolina Panthers reciban a Los Ángeles Rams. El equipo dirigido por Sean McVay parte como amplio favorito, en gran medida por la sobresaliente temporada de Matthew Stafford, candidato al MVP tras lanzar 42 pases de anotación y solo siete intercepciones.

El lunes, los Pittsburgh Steelers, liderados por el veterano de 42 años Aaron Rodgers, enfrentarán a los Houston Texans, que cuentan con una defensiva de élite: fueron la número uno en yardas totales permitidas y la segunda que menos puntos concedió.

En otros encuentros, los Chicago Bears visitarán a los Green Bay Packers en una nueva edición de una de las rivalidades más emblemáticas de la NFL, mientras que los New England Patriots recibirán a Los Ángeles Chargers, en un duelo entre quarterbacks y entrenadores en jefe de alto perfil.

¿Cuando se jugará la Ronda de Comodines de la NFL?

Sábado

Carolina Panthers vs Los Ángeles Rams, 15:30

Chicago Bears vs Green Bay Packers, 19:00

Domingo

Jacksonville Jaguars vs Buffalo Bills, 12:00

Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers, 15:30

New England Patriots vs Los Ángeles Chargers, 19:15

Lunes