José Cristóbal Islas avanza a la tercera ronda de LIV Golf Promotions

Avanza. El golfista mexicano de 23 años no cesa en su intento de convertirse en jugador LIV Golf. (Foto especial)

José Cristóbal Islas fue uno de los 22 golfistas que superaron la segunda ronda de LIV Golf Promotions que se juega en el Black Diamond Ranch en Lecanto Florida, donde el sudcoreano Jeunghun Wang lideró la lista con ronda de 65 golpes.

El mexicano firmó tarjeta de 69 golpes para ser uno del grupo de los 22 mejores clasificados de un total de 47 competidores que jugaron la segunda ronda promocional de LIV Golf. En su primera ronda Islas también tuvo recorrido de 69 golpes.

Las puntuaciones se reiniciarán para los últimos 36 hoyos que se jugarán sábado y domingo. Los jugadores luchan por uno de los tres boletos para la temporada 2026 de LIV Golf.

Después de dos recorridos solo quedan representantes de 15 países y el que más jugadores tiene es Tailandia (5), seguido de Australia (4).

Los países con un jugador son: Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Japón, México, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Estados Unidos y Zimbabue.

De los 22 jugadores que avanzaron al fin de semana, el canadiense Richard T. Lee ha tenido la mejor actuación en los dos días, con rondas de 64-66.