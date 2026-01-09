Mazatlán vs Juárez: horario, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Mazatlán FC y FC Juárez se enfrentan este viernes 9 de enero en el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que marcará el inicio de un nuevo torneo para ambos clubes, con cambios importantes en sus plantillas y proyectos deportivos.

El encuentro se disputará en el Estadio El Encanto, donde los Cañoneros buscarán hacer valer su localía ante unos Bravos que llegan con refuerzos de experiencia y la intención de consolidarse desde la primera jornada.

Horario y dónde ver en vivo

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Viernes 9 de enero de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán

Estadio El Encanto, Mazatlán Transmisión:

TV abierta: Azteca 7

Azteca 7

TV de paga: FOX / FOX One

FOX / FOX One

Streaming: FOX One y plataformas digitales de Azteca Deportes

¿Cómo llega Mazatlán?

Mazatlán inicia el Clausura 2026 en medio de un proceso de reestructuración. Tras un Apertura 2025 irregular, el club apostó por cambios en el banquillo y una depuración del plantel.

Entre las bajas más relevantes destacan nombres como Nicolás Benedetti, Bryan Colula y Roberto Meraz, mientras que hasta el momento no se han anunciado refuerzos de alto perfil. El equipo sinaloense buscará competir con una base joven y recuperar protagonismo desde la primera fecha.

¿Cómo llega FC Juárez?

Los Bravos arrancan el torneo con mejores sensaciones tras una campaña pasada más sólida. Para el Clausura 2026, Juárez apostó por la experiencia y jerarquía, incorporando como refuerzo destacado a Javier Aquino, quien llega para aportar liderazgo y profundidad por las bandas.

Además, el club fronterizo busca consolidar su proyecto deportivo y mantenerse como un equipo competitivo desde el inicio del campeonato, con la mira puesta en puestos de Liguilla.

Un duelo de contrastes

Mazatlán intentará comenzar el torneo con un triunfo que le devuelva confianza a su afición, mientras que Juárez buscará imponer su mayor estabilidad y refuerzos clave en condición de visitante.

El choque promete ser un partido intenso, ideal para medir el verdadero alcance de ambos equipos en este inicio del Clausura 2026.