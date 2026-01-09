¡Regresa La Liga MX!: Estas son las 7 figuras a seguir en el Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX se perfila como un torneo altamente competitivo, donde la diferencia no solo estará en los escudos o presupuestos, sino en los futbolistas capaces de inclinar la balanza en momentos clave. Entre figuras consolidadas, candidatos a dar el salto definitivo y refuerzos que prometen impacto inmediato, estos jugadores parten como nombres propios a seguir.

Liga mx

Jugadores consolidados

José Paradela (Cruz azul), se ha convertido en uno de los mediocampistas más completos del futbol mexicano. Su capacidad para recorrer grandes zonas del campo, aportar en la recuperación y sumarse al ataque lo hacen un futbolista equilibrado y confiable. Paradela entiende bien los tiempos del juego, sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, cualidad que lo vuelve indispensable en un torneo donde la regularidad suele marcar la diferencia.

En el caso de Álvaro Fidalgo (América), su importancia va más allá de las estadísticas. El mediocampista español es el motor del conjunto azulcrema: ordena, distribuye y da claridad en los momentos de mayor presión. Su lectura táctica y precisión en el pase permiten al América dominar los partidos desde la posesión, convirtiéndolo en uno de los futbolistas más influyentes del campeonato.

Sebastián Córdova (Toluca) atraviesa una etapa de madurez futbolística que lo posiciona como un jugador determinante. Su talento para aparecer entre líneas, su disparo de media distancia y su capacidad para marcar diferencia en liguilla hacen de Córdova una de las principales armas de los Diablos Rojos, un equipo que busca protagonismo constante en el Clausura 2026.

Germán Berterame, Luis Romo y Jordan Carrillo jugadores con talento a explotar

Germán Berterame en Monterrey se perfila como uno de los atacantes llamados a consolidarse en este torneo. Su movilidad, presión alta y olfato goleador encajan con la exigencia ofensiva de La Máquina. Si logra mantener regularidad, Berterame puede convertirse en el delantero que Cruz Azul necesita para competir seriamente por el título.

JUGADORES A EXPLOTAR LIGA MX

En Guadalajara, Luis Romo representa equilibrio y liderazgo en el mediocampo. Su polivalencia le permite adaptarse a distintos esquemas tácticos, ya sea como contención o interior. Romo aporta experiencia, orden y carácter, cualidades necesarias en un Rebaño que busca estabilidad y resultados inmediatos.

Por su parte, Jordan Carrillo en Pumas, aparece como una de las apuestas jóvenes más interesantes del torneo. Su técnica, visión y capacidad para jugar entre líneas lo colocan como un elemento distinto dentro del plantel universitario. Carrillo tiene las condiciones para asumir un rol más protagónico y convertirse en el generador de juego que Pumas necesita para competir.

Los contendientes silenciosos: jugadores y equipos que lucharán por un pase a la final

Lorenzo Faravelli en el Necaxa, ha demostrado ser un mediocampista confiable y constante. Su disciplina táctica y capacidad para asociarse le dan solidez a los Rayos, un equipo que suele competir desde el orden y el trabajo colectivo. Faravelli es ese tipo de jugador que no siempre acapara reflectores, pero sostiene el funcionamiento del equipo.

RIVALES SILENCIOSOS LIGA MX

En León, Diber Cambindo se mantiene como una referencia ofensiva importante. Su potencia física, juego aéreo y capacidad para fijar defensas lo convierten en un delantero incómodo para cualquier rival. Cambindo puede ser determinante en partidos cerrados, donde una sola jugada define el resultado.

Javier Aquino en Juárez aporta experiencia, recorrido y liderazgo en un equipo que busca consolidarse. Su entendimiento del juego y capacidad para cumplir funciones ofensivas y defensivas hacen de Aquino un futbolista clave para los Bravos, especialmente en encuentros de alta exigencia.

Fichajes destacables de la Liga MX para el Clausura 2026

Entre los refuerzos, Juninho Vieira llega al Pumas como una apuesta defensiva de impacto. Su fortaleza física y lectura del juego prometen darle mayor solidez a la zaga universitaria, un aspecto fundamental para competir en un torneo tan parejo.

FICHAJES LIGA MX

Rodrigo Dourado en el América refuerza el mediocampo azulcrema con experiencia y orden. Su perfil defensivo permite equilibrar al equipo y liberar a los creativos, un rol clave en un club que aspira al campeonato desde la primera jornada.

Finalmente, Agustín Palavecino aparece como un fichaje que puede marcar diferencia gracias a su visión, golpeo de balón y liderazgo en el medio campo. Su adaptación será clave para convertirse en uno de los cerebros del torneo.