Atlético San Luis vs Tigres HOY: horario, canal y lo que debes saber del debut felino en el Clausura 2026

La Jornada 1 del Clausura 2026 finalizará con el encuentro entre el Atlético San Luis vs Tigres, dos equipos que llegan con cuentas pendientes y la obligación de mostrar desde ahora de qué están hechos.

Mientras los potosinos quieren hacer valer su localía y arrancar con el pie derecho, los felinos salen a escena con la etiqueta de favoritos… pero también con la presión de responder desde el primer partido.

¿A qué hora es el Atlético San Luis vs Tigres HOY?

El encuentro se disputará este domingo como parte de la Jornada 1 del Clausura 2026:

Fecha: domingo 11 de enero de 2026.

domingo 11 de enero de 2026. Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

¿Dónde ver EN VIVO Atlético San Luis vs Tigres?

Si no quieres perderte ni un minuto del debut felino, toma nota:

Transmisión: podrás seguir el partido por televisión de paga en la señal de ESPN 2

podrás seguir el partido por televisión de paga en la señal de ESPN 2 Streaming: Disney Plus Premium

Así llegan Atlético San Luis y Tigres al Clausura 2026

Atlético San Luis, con la confianza del Alfonso Lastras

El equipo potosino sabe que su mejor arma es la localía. En torneos recientes, San Luis ha demostrado que en casa puede complicar incluso a los grandes. El objetivo es claro: sumar desde la primera fecha y mandar el mensaje de que no será un rival cómodo para nadie.

Con una plantilla que mezcla juventud y experiencia, el plan es presionar, aprovechar los errores y hacer del partido una batalla intensa.

Tigres, obligado desde el inicio

Del otro lado aparece Tigres, uno de los planteles más poderosos de la Liga MX. Cada torneo empieza con la misma exigencia: pelear el título. Por eso, aunque sea la Jornada 1, el margen de error que se permitirán es mínimo.

Los felinos llegan con nombres de peso, jerarquía en el mediocampo y una ofensiva que puede cambiar el partido en segundos.