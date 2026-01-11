Carrasquilla marca, pero Pumas deja ir la ventaja y empata 1-1 con Querétaro

Liga MX: Pumas - Querétaro Adalberto Carrasquilla (c) de Pumas celebra un gol este domingo, durante un encuentro por la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

El panameño Adalberto Carrasquilla debutó con gol en el Clausura 2026, pero su aporte no bastó para que Pumas UNAM se quedara con el triunfo, al empatar 1-1 ante Querétaro en la primera jornada del torneo.

Los universitarios firmaron un primer tiempo de amplio control: tuvieron 68 % de posesión y buscaron asfixiar a Gallos en los 2.240 metros de altitud del Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, pese al dominio territorial, generaron pocas opciones claras y dejaron con vida a los dirigidos por el chileno Esteban González.

CARRASQUILLA ADELANTA Y CORONEL RESCATA

El impulso auriazul encontró recompensa al inicio del complemento. Al 49’, Carrasquilla tomó un balón fuera del área y, con un potente derechazo, firmó el 1-0, despertando a la afición universitaria.

Querétaro reaccionó con los ajustes de González y comenzó a pisar con mayor frecuencia el área rival. El esfuerzo rindió frutos al 71’, cuando el argentino Mateo Coronel empujó el balón con un derechazo tras una asistencia del senegalés Jean Unjanque, marcando el 1-1.

GALLOS CIERRA MEJOR Y PUMAS SUFRE EL TRAMO FINAL

Coronel tuvo el 2-1 en sus pies al 80’, pero dejó escapar la remontada. Pumas buscó retomar la ventaja, aunque se topó con un Querétaro ordenado y respondón, que cerró mejor y evitó el triunfo universitario.

La jornada inaugural del Clausura 2026 cerrará este domingo con el duelo San Luis vs Tigres UANL.