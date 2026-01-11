Raphinha brilla con doblete y da al Barcelona su 16ª Supercopa de España ante el Real Madrid

SÚPER COPA DE ESPAÑA Un Clásico vibrante que Barcelona encarriló con el primer golpe de Raphinha. (STRINGER/EFE)

El FC Barcelona conquistó su decimosexta Supercopa de España al vencer 3-2 al Real Madrid en una final trepidante disputada en el Alinma Stadium, en Arabia Saudí. La figura del encuentro fue Raphinha, autor de un doblete que terminó inclinando la balanza para los azulgrana.

El brasileño abrió el marcador a los 36 minutos, aprovechando un error en la salida del conjunto blanco tras un mal pase de Rodrygo. Su definición precisa puso al Barcelona en ventaja y marcó el ritmo de un partido cargado de intensidad.

TRES GOLES EN EL AÑADIDO

El tiempo añadido del primer tiempo regaló emociones de alto voltaje. El Real Madrid empató gracias a Vinícius Júnior, y luego Gonzalo García puso el 2-1 momentáneo. Sin embargo, el Barca reaccionó de inmediato: Robert Lewandowski firmó el 2-2 justo antes del descanso, enviando el duelo a la segunda mitad con todo por decidir.

Para los culés, este torneo representaba la oportunidad de revalidar la corona, y lo lograron por segundo año consecutivo, nuevamente frente a su acérrimo rival.

EL DISPARO DECISIVO DE RAPHINHA

El tanto del título llegó al 73’, cuando Raphinha sacó un disparo desde la frontal. El balón desvió ligeramente en Raúl Asencio, lo que descolocó a Thibaut Courtois y permitió el 3-2 definitivo.

En el 95’, el madridista Álvaro Carreras tuvo en sus pies el gol que hubiera mandado la final a penaltis, pero falló una ocasión clara dentro del área, dejando escapar la última esperanza merengue.

CUARTO TÍTULO DE LA ERA FLICK

Con este triunfo, el Barcelona suma su cuarto título bajo el mando de Hansi Flick, consolidando el proyecto del técnico alemán, quien continúa invicto en finales desde su llegada al banquillo azulgrana.