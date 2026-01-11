Regina Jiménez y Antonio Safa brillan con terceros lugares para México en el Abierto Sudamericano Amateur

PODIO. Regina Jiménez mostró un rendimiento consistente durante toda la semana y terminó tercera con un total de 287 golpes (-1).

La actividad del Abierto Sudamericano Amateur, disputado en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires, concluyó este domingo con una sólida participación de la Selección Mexicana de Golf, que consiguió dos terceros lugares, uno en cada rama.

En la competencia femenil, Regina Jiménez mostró un rendimiento consistente durante toda la semana y terminó tercera con un total de 287 golpes (-1), consolidándose como una de las jugadoras más regulares del torneo.

HOYO EN UNO HISTÓRICO PARA BOTAYA

La también mexicana Alejandra Botaya finalizó en el puesto T28 con 307 golpes (+19), pero cerró el evento con una nota memorable: consiguió un hoyo en uno en la última ronda, parte de una destacada tarjeta de 70 golpes (-2).

Mientras tanto, el título femenil quedó en manos de la peruana Luisamariana Mesones, quien superó a la barbadense Emily Odwin en un playoff de dos hoyos para quedarse con la corona.

SAFA REMONTA Y SE SUBE AL PODIO EN LA RAMA VARONIL

En la categoría varonil, Antonio Safa completó una ronda final espectacular de 68 golpes (-4), que lo impulsó hasta el tercer lugar, con un acumulado de 282 golpes (-6) tras cuatro días de competencia.

El mexicano Gerardo Gómez cerró con una ronda de 70 golpes (-2) y terminó en el puesto T18 con 293 golpes (+5), completando una actuación sólida para el equipo nacional en tierras argentinas.

VICTORIAS DE GARCÉS Y MESONES; MÉXICO MIRA AL LAAC

El ecuatoriano Felipe Garcés dominó la prueba masculina de principio a fin, quedándose con el título con un brillante total de 277 golpes (-11), uno de los mejores registros recientes en el certamen.

El torneo también funcionó como preparación clave para Antonio Safa y Gerardo Gómez, quienes la próxima semana representarán a México en el Latin America Amateur Championship (LAAC) en Lima, Perú, uno de los eventos más importantes del calendario amateur continental.