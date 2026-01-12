Fórmula 1 confirma días y horarios de todas las carreras de la temporada 2026

La Fórmula 1 reveló de manera oficial los días y horarios de todas las carreras de la temporada 2026, un campeonato que contará nuevamente con 24 Grandes Premios y que marcará el inicio de una nueva era técnica para la categoría.

El Mundial comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi, con carreras programadas en distintos husos horarios alrededor del mundo, lo que obligará a los aficionados a madrugar en algunas fechas y disfrutar de horarios estelares en otras.

¿Cuándo se correrá cada Gran Premio de la F1 en 2026?

A continuación, el calendario completo de carreras de la Fórmula 1 2026, con día, hora y sede:

• GP de Australia: 8 de marzo (Melbourne)

• GP de China: 15 de marzo (Shanghái)

• GP de Japón: 29 de marzo (Suzuka)

• GP de Bahréin: 12 de abril (Sakhir)

• GP de Arabia Saudita: 19 de abril (Jeddah)

• GP de Miami: 3 de mayo (Miami Gardens)

• GP de Canadá: 24 de mayo (Montreal)

• GP de Mónaco: 7 de junio (Montecarlo)

• GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio (Montmeló)

• GP de Austria: 28 de junio (Spielberg)

• GP de Gran Bretaña: 5 de julio (Silverstone)

• GP de Bélgica: 19 de julio (Spa-Francorchamps)

• GP de Hungría: 26 de julio (Budapest)

• GP de Países Bajos: 23 de agosto (Zandvoort)

• GP de Italia: 6 de septiembre (Monza)

• GP de España: 13 de septiembre (Madrid)

• GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre (Bakú)

• GP de Singapur: 11 de octubre (Marina Bay)

• GP de Estados Unidos: 25 de octubre (Austin)

• GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre (Hermanos Rodríguez)

• GP de São Paulo: 8 de noviembre (Interlagos)

• GP de Las Vegas: 21 de noviembre (Las Vegas Strip)

• GP de Qatar: 29 de noviembre (Lusail)

• GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre (Yas Marina)

¿Qué cambios habrá en 2026?

La temporada 2026 será una de las más relevantes en la historia reciente de la F1, no solo por su extenso calendario, sino también por la introducción del nuevo reglamento técnico, la llegada de nuevos fabricantes de motores y el debut del Gran Premio de Madrid, que se suma como sede oficial.

Con los horarios ya definidos, los aficionados pueden organizar desde ahora cómo seguir cada carrera de un campeonato que promete marcar un antes y un después en la máxima categoría del automovilismo.