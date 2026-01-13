NFL: Partidos, fechas y horarios de la ronda divisional

La emoción de los playoffs de la NFL continúa su camino hacia el Super Bowl LX con la llegada de la Ronda Divisional, una etapa en la que los ocho equipos con mejores resultados de la temporada buscan asegurar su boleto a los juegos de campeonato de conferencia. Tras una intensa Ronda de Comodines, este fin de semana los aficionados al futbol americano vivirán cuatro enfrentamientos decisivos que definirán a los semifinalistas rumbo al duelo culminante de la liga.

NFL: Partidos, fechas y horarios de la ronda divisional

¿Qué es la Ronda Divisional?

Corresponde a la segunda fase de los playoffs de la NFL, luego de la Ronda de Comodines, donde los equipos con mejor posición en la tabla clasificatoria descansaron y observaron los duelos eliminatorios iniciales. En esta etapa, los equipos que tienen el mejor registro de la temporada enfrentan a los ganadores de la Ronda de Comodines en enfrentamientos de eliminación directa. Los vencedores avanzan a los juegos por el campeonato de la AFC y la NFC, programados para el domingo 25 de enero.

Partidos, días y horarios para México

La NFL ha confirmado oficialmente los horarios y sedes de los cuatro encuentros de esta ronda, que se disputarán entre el sábado 17 y domingo 18 de enero de 2026, con transmisiones en vivo a nivel internacional a través de distintas cadenas deportivas.

El sábado marca el inicio de la Ronda Divisional con dos choques que prometen alto nivel competitivo. Por parte de los Bills, quienes consiguieron un triunfo dramático en la Ronda de Comodines, buscará dar el siguiente paso ante los Broncos, mientras que los 49ers y Seahawks reeditarán un clásico de la NFC con gran rivalidad divisional.

Sábado 17 de enero

Buffalo Bills vs. Denver Broncos

Sede: Denver, Colorado

Horario: 15:30 horas

Transmisión: CBS / Paramount+

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks

Sede: Seattle, Washington

Horario: 19:00 horas

Transmisión: FOX / FOX Deportes

El domingo continuará la acción con dos encuentros que cerrarán la fase. Los Texans, quienes eliminan a sus rivales con una defensiva imponente, buscarán sorprender a los Patriots en un duelo que promete intensidad desde el primer cuarto. Más tarde, los Rams se medirán a los Bears en el Soldier Field en un enfrentamiento clave para determinar quién avanzará hacia las finales de conferencia.

Domingo 18 de enero

Houston Texans vs. New England Patriots

📍 Sede: Foxborough, Massachusetts

🕒 Horario: 14:00 horas

📺 Transmisión: ESPN / ABC

Los Angeles Rams vs. Chicago Bears

Sede: Chicago, Illinois

Horario: 17:30 horas

Transmisión: NBC / Peacock

La Ronda Divisional de la NFL no solo representa un paso hacia el Super Bowl, sino una oportunidad para que equipos históricos y aspirantes revelen su verdadero potencial. Equipos como los 49ers y Seahawks han protagonizado duelos memorables en los últimos años, mientras que el choque entre Houston y Nueva Inglaterra reúne a dos filosofías distintas de juego que generan interés entre los aficionados.

Además, la NFL ha visto cómo esta fase concentra gran parte de la emoción de la postemporada, con partidos que muchas veces se deciden en los minutos finales o en escenarios cargados de dramatismo deportivo. El espectáculo está garantizado, y los hinchas alrededor del mundo ya empiezan a prepararse para vivir un fin de semana intenso de futbol americano.

Los equipos que resulten victoriosos en estos cuatro compromisos avanzarán a los juegos de campeonato de la AFC y la NFC, programados para el domingo 25 de enero, donde se definirán los finalistas que llegarán al esperado Super Bowl LX.

La Ronda Divisional promete emociones, estrategias de alto nivel y toda la pasión que caracteriza a los playoffs de la NFL. Fieles a su historia, estos duelos serán determinantes para coronar a los próximos campeones de la liga más competitiva del futbol americano profesional.