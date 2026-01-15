Carrusel de coaches en la NFL: estos son los favoritos para llegar a cada equipo

Coaches NFL Al menos nueve equipos cambiarán de entrenador en jefe para la próxima temporada, cifra poco habitual en la NFL.

Mientras algunos equipos están enfocados en el camino al Super Bowl, que tendrá su ronda divisional este fin de semana, algunos otros se encuentra nen un proceso de reconstrucción. Para el próximo año, serán 9 equipos los que estén estrenando un nuevo entrenador en jefe, incluyendo a los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens. Así podrían verse las nuevas laterales de los banquillos de estas franquicias el siguiente año.

New York Giants

Múltiples reportes recientes han señalado que los New York Giants están muy cerca de cerrar un acuerdo con John Harbaugh. Después de 27 años al frente de los Baltimore Ravens, su próximo destino podría ser “La Gran Manzana”. De acuerdo con varios insiders, ve con buenos ojos el talento disponible y estaría en busca de regresar a este equipo al Super Bowl.

Tennessee Titans

Luego de haber sido el primer equipo en destituir a su entrenador en jefe esta temporada, los Titans han puesto en marcha su búsqueda para buscar un nombre que los convenza a largo plazo. El equipo eligió este año a Cam Ward con la primera selección global del Draft de la NFL y este 2026 volverán a estar eligiendo en el top 5. Aunque todavía no hay un claro favorito, han surgido nombres como Kevin Stefanski, Steve Sapgnuolo, Brian Daboll y Jason Garrett.

Pittsburgh Steelers

Aunque tiene sólo un par de días desde que se confirmó la salida de Mike Tomlin, algunos reportes apuntan a que los ‘Acereros’ quieren ‘repetir’ la historia de su ahora ex entrenador, quien llegó proveniente de los Vikings. Ahora, el cuadro del norte de la Americana podría estar interesado en Brian Flores, coordinador ofensivo de Minnesota para ocupar el puesto actualmente vacante y aprovechar el talento ofensivo con el que cuentan.

Arizona Cardinals

La paciencia para Jonathan Gannon terminó luego de dos temporadas al frente. Ahora, la directiva podría estar buscando un coach enfocado en la ofensiva para darle una nueva forma a un ataque que tiene a Kyler Murray, Trey McBride y Marvin Harrison Jr. Coordinadores ofensivos como Klint Kubiak, Mike Lafleur o Matt Naggy para arreglar los problemas que ha sufrido este equipo en ese lado del balón en los años recientes.

Las Vegas Raiders

En los años recientes, este equipo ha sido el que más entrenadores en jefe ha visto pasar cortando múltiples proyectos como los de Jon Gruden, Josh Mc Daniel, Antonio Pierce y ahora Pete Carroll. Las Vegas tiene al primer pick global, lo que les da la posibilidad de ir por un mariscal de campo que inicie una nueva era para la franquicia. El equipo parece estar tomándose su tiempo ya que el actual coordinador ofensivo de los Denver Broncos, Vance Joseph, luce como uno de los favoritos y no podría ser contratado hasta que termine su participación en los Playoffs.

Miami Dolphins

El cuadro de Miami está haciendo una limpia completa tras la salida de su entrenador en jefe, su gerente general y posiblemente el final del proyecto con Tua Tagovailoa. Siendo el equipo con más años sin una victoria en Playoffs, la franquicia busca dar un giro de 180 grados para el próximo año. Ahora, un apellido muy bien conocido podría llegar a este equipo con Chris Shula, el nieto del legendario Don Shula y que esta temporada ha sido el coordinador defensivo de Los Angeles Rams, equipo que también se mantiene en Playoffs durante la ronda divisional.

Cleveland Browns

Este año, los Browns tuvieron una de las ofensivas con peor rendimiento en cuanto a puntos y tuvieron cuatro quartebacks titulares, por lo que el próximo entrenador en jefe podría resultar de una “mente ofensiva”. Hasta el momento el equipo ya entrevistó a Dan Pitcher y Tood Monken, coordinadores ofensivos de rivales de división, aunque se espera que Joe Brady (Bills) también reciba una llamada. Otro nombre que ha ganado fuerza es el de Mike McDaniel, quien fue destituido de los Miami Dolphins.

Atlanta Falcons

A pesar de un buen cierre de temporada, los Falcons volverion a quedar fuera de los Playoffs y haciendo a un lado a Raheem Morris, quien fue señalado constantemente de no saber aprovechar el talento ofensivo a su dispocición. Ahora, el equipo ya se encuentra realizando múltiples entrevistas con diferentes perfiles como el de Klint Kubiak, Jesse Minter, Jeff Hafley, Anthony Weaver. Ninguno de ellos ha surgido como un claro favorito para tomar el puesto.

Baltimore Ravens

El nombre que llegue a este equipo será apenas el cuarto entrenador en la historia de esta franquicia, que tiene dos Super Bowls en sus vitrinas. La directiva ha sido hermética al momento de hablar sobre el perfil de coach que están buscando y ha surgido poca información al respecto. No obstante, ya han realizado entrevistas a Klint Kubiak, Jessee Minter y Jim Schwartz