León vs Tigres Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

León vs Tigres Femenil Las amazonas salen como favoritas en la casa de las esmeraldas (Crónica Digital)

León y Tigres UANL Femenil juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo.

El encuentro de este viernes 16 dude enero enfrenta a dos equipos con realidades opuestas y necesidades distintas en este arranque de torneo. Las esmeraldas no han podido sumar en el torneo y se ubican en la parte baja de la tabla, luego de caer con Cruz Azul y Juárez. Del otro lado aparece Tigres Femenil, noveno de la clasificación con tres puntos y un partido pendiente.

Previa y pronóstico León vs Tigres Femenil | Partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las cifras explican buena parte del escenario. Tigres Femenil llega con 17 partidos consecutivos sin perder entre Liga y Liguilla, una racha que muestra la contundencia ofensiva mezclada con solidez defensiva. Además, las Amazonas suman 14 encuentros seguidos sin derrota como visitantes, un dato para entender por qué su rendimiento no se ve afectado fuera del Estadio Universitario.

El dominio ante León es otro elemento que pesa en la previa. Tigres acumula seis partidos consecutivos sin perder frente a las esmeraldas, con cinco triunfos y un empate, incluido un 9-0 en el Apertura 2025, el antecedente más reciente entre ambas.

León, por su parte, enfrenta un panorama opuesto. Marcha en el lugar 16 sin puntos, con dos derrotas consecutivas y una diferencia de goles negativa tras recibir seis tantos y no marcar.

El pronóstico favorece a Tigres por profundidad de plantilla, inercia positiva y dominio en los duelos directos, aunque León intentará dar la campanada en casa de la mano de Kristal Soto.

¿A qué hora juegan León vs Tigres Femenil hoy?

El partido se juega este viernes 16 de enero de 2026, correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El inicio está programado a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido León vs Tigres Femenil?

El partido no es gratis ni en TV abierta. El encuentro podrá seguirse en vivo por streaming a través de FOX One y Tubi, plataformas que tendrán la señal oficial del duelo.

Alineaciones probables León vs Tigres Femenil

Tigres Femenil alinearía con Itzel González en la portería; Eve Perisset, Greta Espinoza, Jimena López y Anika Rodríguez en defensa; Andrea Hernández, Jheniffer Da Silva y María Sánchez en el medio campo; y un frente ofensivo liderado por Jennifer Hermoso, Diana Ordóñez y Aaliyah Farmer. Destaca Ordóñez, autora de los últimos cinco goles del equipo en Liga-Liguilla.

León Femenil formaría con Natalia Acuña bajo los tres palos; Valeria Razo, Andrea González, Linda Bravo y Alondra Camargo en la zaga; Kristal Soto, Mayalu Rausch y Trudi Carter en el medio sector; acompañadas en ataque por Selene Cortés, Alexxandra Ramírez y Yashira Barrientos, bajo la dirección técnica de Alejandro Corona.