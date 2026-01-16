Manchester United vs Manchester City: previa, horario y dónde ver el derbi en México Créditos: La Crónica de Hoy

El clásico de Mánchester paraliza la Premier League 25-26. Manchester United y Manchester City se enfrentan en uno de los partidos más esperados de la temporada, con realidades distintas en la tabla y la misma exigencia de ganar un duelo que siempre va más allá de los tres puntos.

El partido se jugará en Old Trafford, el histórico estadio de los Red Devils, este sábado 17 de enero, y será un choque clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

¿Cómo llegan Manchester United y Manchester City al derbi?

Actualmente, el Manchester City se ubica en el 2° lugar de la Premier League, con un puntaje sólido que lo mantiene en la lucha por el título, cerca de los líderes de la competencia.

Por su parte, el Manchester United está en el 7° puesto, con un rendimiento más irregular en la temporada, aunque todavía dentro de la zona alta y con posibilidades de meterse en puestos europeos si logra mantener resultados positivos.

En este contexto, el City llega como favorito por su consistencia en liga, mientras que el United quiere aprovechar el clásico para reivindicarse ante su afición y subir puestos en la tabla.

¿Dónde ver en México el Manchester United vs Manchester City?

Si no te quieres perder el derbi de Mánchester, en México el partido se podrá ver a través de:

FOX One (TV de paga)

(TV de paga) Caliente TV

Tubi, con transmisión gratuita dentro del país

Horario: 06:30 horas, tiempo del centro de México.

El duelo promete emociones, intensidad y momentos de alto voltaje entre dos de los clubes más grandes de Inglaterra en uno de los partidos más intensos de la temporada.