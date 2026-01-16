Mazatlán vs Monterrey: previa, hora, datos y qué esperar del duelo de la Jornada 3

La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta el enfrentamiento entre Mazatlán FC y Monterrey, un partido que pone frente a frente a dos equipos con arranques muy diferentes en el torneo.

¿A qué hora es el partido entre Mazatlán vs Monterrey?

El encuentro se disputará este viernes 16 de enero, en el Estadio El Encanto, casa de los Cañoneros, y está programado para arrancar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan Mazatlán y Monterrey al partido?

Mazatlán encara el duelo con la necesidad de romper su mala racha y darle una alegría a su afición. El equipo sabe que enfrentar a Rayados no será sencillo, pero confía en el apoyo en casa para competir de tú a tú.

Mazatlán se encuentra en el puesto 17 de la tabla general sin puntos tras las dos primeras jornadas, todavía en busca de su primer triunfo del torneo.

Monterrey llega como favorito en el papel, con un mejor funcionamiento colectivo y mayor profundidad en su plantel. La misión para los Rayados será mantener el orden, aprovechar sus oportunidades y no confiarse ante un rival urgido de puntos.

Monterrey, está en el puesto 7 con 3 puntos, luego de haber conseguido su primera victoria el fin de semana pasado y busca escalar posiciones.