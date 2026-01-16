Sergio Pérez y su Cadillac realizan un shakedown en Silverstone

Calienta el ambiente. Sergio Pérez estuvo en la pista de Silverstone este viernes para el día de filmación. (Foto espec)

El piloto mexicano Sergio Pérez y el equipo Cadillac se encuentran en Silverstone donde este viernes rodaron por primera vez su monoplaza de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. El tapatío se unió a Valtteri Bottas y Zhou Guanyu para realizar el shakedown del coche americano.

Sergio Pérez estuvo en la pista de Silverstone para el día de filmación antes de regresar a México donde la próxima semana cumplirá con algunos compromisos comerciales, reveló una fuente a Motorsport.

Pérez viajó durante la semana a Inglaterra a la base del equipo para ajustar temas técnicos del monoplaza antes de su primera salida.

Además, Zhou también subió un video mostrándose ya con el uniforme de Cadillac, pero protegiendo la imagen del coche.

De hecho, Cadillac ha puesto stickers a las cámaras de los teléfonos de todas aquellas personas que podrían filtrar imágenes y, los únicos permitidos para hacerlo son el equipo de filmación del equipo, pero algunas imágenes del coche en el garage a larga distancia ya se han encontrado en redes sociales.

El equipo tuvo complicaciones para rodar en la mañana, pero posteriormente lograron encender el motor y comenzaron a rodar en una pista complicada por el clima. Hasta ahora solo ‘Checo Pérez ha rodado con el coche.

En un filming day los equipos pueden rodar hasta 200 kilómetros y, hasta ahora, el único que ha realizado este trabajo ha sido el equipo Audi en Barcelona, España, luego de lanzar en redes sociales su primer video de encendido de motor.

Cadillac es la escudería número 11 en la Fórmula 1, luego de haber pasado un largo proceso con la FIA que incluyó la salida de la familia Andretti para permitir que el TWG Global tomara el control de las operaciones y fuera aprobado por la categoría.