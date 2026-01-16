Smoke vence a Diablos en el Harp Helú

DUELO INTERNACIONAL. Este encuentro fue el tercero de pretemporada para las Diablas, pero el primero de los duelos internacionales disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los bates del Atlanta Smoke, equipo tricampeón del softbol estadounidense, despertaron en el momento correcto y, con dos cuadrangulares, vencieron a las Diablos Rojos Femenil, campeonas mexicanas, en el primero de la serie internacional de pretemporada, con pizarra de 4-3.

Este encuentro fue el tercero de pretemporada para las Diablas, pero el primero de los duelos internacionales disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

HARDING INAUGURA LA PIZARRA ANTE HOOVER

Ante unas mil 500 personas que se dieron cita en el primer juego a puertas abiertas, las visitantes abrieron el marcador en la segunda entrada gracias a un cuadrangular de Kalei Harding sobre la recién llegada Carley Hoover, quien cubrirá el hueco dejado por la estrella Megan Faraimo en la lomita escarlata.

Hoover llegó a México con altas expectativas y, a pesar del jonrón recibido, mostró su talento al sumar siete ponches tras enfrentar a 14 bateadoras de Atlanta. Las visitantes portaron uniformes de edición especial con la leyenda “El Humo”. Su primera salida ante público puede catalogarse como productiva.

COLEMAN AMPLÍA LA VENTAJA CON ATAQUE DE TRES CARRERAS

Las tricampeonas estadounidenses ampliaron el marcador en la quinta entrada gracias a un vuelacercas de Alex Coleman, con Alynah Torres y Makenna Dowell en circulación, para colocar el 4-0.

Sin embargo, las locales reaccionaron de manera emocionante en la sexta, cuando Leannelys Zayas conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo.

DIABLAS LLENAN LA CASA, PERO ATLANTA RESISTE

Todo parecía indicar que vendría el ataque escarlata tras sencillo de Jazmin Jackson, base por bolas a Elizabeth Roberts y sencillo de Rosangela Jardines, que dejaron la casa llena.

No obstante, Vanya Ordoñez solo pudo traer al plato a Jackson con un fly de sacrificio al jardín central para el 4-2. El tercer out, y respiro para “El Humo”, fue el ponche a Ximena Guerrero.

REACCIÓN FINAL INSUFICIENTE PARA LAS ESCARLATAS

En el séptimo inning vino un último intento de las Diablas, cuando Yamileth Sandoval anotó para poner el marcador 4-3, pero la reacción no alcanzó para empatar.

Este sábado se llevará a cabo el segundo y último encuentro de esta serie internacional, en el mismo escenario.

ESTADÍSTICAS DEL JUEGO