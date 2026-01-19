Champions League: horarios, cómo y dónde ver los partidos de la jornada 7 (Agencia EFE)

La jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League reactiva la emoción y la intensidad que ofrece el nuevo formato de la competencia.

Esta fecha será clave para conocer qué equipos lograrán la clasificación directa y cuáles quedarán sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda del torneo. La jornada resultará fundamental para la estadía y el acomodo dentro de la Champions League.





Jornada 7 de la Champions League: horarios

La jornada 7 será crucial para conocer a los clasificados y eliminados del torneo, por lo que aquí te compartimos las fechas y horarios de los partidos de la Champions League.

A continuación, te compartimos los encuentros de la jornada 7 del torneo europeo, de acuerdo con Marca, que, como es costumbre, se disputarán en martes y miércoles.

Martes 20 de enero:

Kairat vs Brujas: 9:30 am (Tiempo del Centro de México)

Bodo Glimt vs Manchester City: 11:45 am (Tiempo del Centro de México)

Villarreal vs Ajax: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Tottenham vs Dortmund: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Olympiacos vs Leverkusen: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Sporting Lisboa vs PSG: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Inter vs Arsenal: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Real Madrid vs Mónaco: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Copenhague vs Napoli: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Miércoles 21 de enero:

Galatasaray vs Atlético de Madrid: 11:45 am (Tiempo del Centro de México)

Qarabag vs Frankfurt: 11:45 am (Tiempo del Centro de México)

Marsella vs Liverpool: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Newcastle vs PSV: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Slavia Praga vs Barcelona: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Juventus vs Benfica: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Chelsea vs Pafos: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)

Atalanta vs Athletic Club: 2:00 pm (Tiempo del Centro de México)





Jornada 7 de la UEFA Champions League: ¿cómo y dónde ver?

Te compartimos las transmisiones en vivo disponibles en México para seguir los partidos de la jornada 7 de la Champions League. La mayoría estarán disponibles en televisión de paga.

Kairat vs Brujas: Fox, Fox One

Bodo Glimt vs Manchester City: TNT Sports, HBO Max

Villarreal vs Ajax: HBO Max

Tottenham vs Dortmund: Fox, Fox One

Olympiacos vs Leverkusen: HBO Max

Sporting Lisboa vs PSG: Space, HBO Max

Inter vs Arsenal: Fox, Fox One

Real Madrid vs Mónaco: TNT Sports, HBO Max

Copenhague vs Napoli: Fox One

Galatasaray vs Atlético de Madrid: Fox, Fox One

Qarabag vs Frankfurt: TNT Sports, HBO Max

Marsella vs Liverpool: HBO Max

Newcastle vs PSV: Space, HBO Max

Slavia Praga vs Barcelona: Fox One

Juventus vs Benfica: Fox One

Chelsea vs Pafos: TNT Sports, HBO Max

Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise: Fox One

Atalanta vs Athletic Club: Fox, Fox One

Esta jornada ofrece encuentros de máxima emoción, destacando el partido de este martes 20 de enero, donde el Real Madrid intentará luchar por los tres puntos. Ahora, con Kylian Mbappé defendiendo la camiseta de los merengues, se medirá ante el equipo donde inició su carrera futbolística profesional, en un verdadero duelo lleno de explosividad y técnica.