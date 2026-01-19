Lasse Gaxiola se une a la delegación mexicana rumbo a Milano-Cortina 2026 en histórica participación junto a su madre

Lado izquierdo: Lasse Gaxiola y Lado derecho: Sarah Schleper

México escribirá una página inédita en su historia olímpica durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, luego de confirmarse que Lasse Gaxiola formará parte de la delegación nacional, compartiendo escenario con su madre, la experimentada esquiadora Sarah Schleper, en una participación madre-hijo pocas veces vista a nivel mundial.

Ambos atletas competirán en esquí alpino, consolidando un hecho histórico no solo para el deporte mexicano, sino también para el olimpismo internacional.

¿Quién es Sarah Schleper?

Sarah Schleper, nacida en Glenwood Springs, Colorado, es una de las figuras más reconocidas del esquí alpino mundial. Debutó en la Copa del Mundo en 1995, y durante su etapa con Estados Unidos participó en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno (Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010).

Su mejor resultado olímpico llegó en Turín 2006, donde finalizó en décimo lugar en slalom. A lo largo de su carrera en Copa del Mundo consiguió una victoria y cuatro podios, además de competir en más de 180 pruebas internacionales.

Tras casarse con el mexicano Federico Gaxiola y obtener la nacionalidad mexicana en 2014, Schleper salió del retiro para representar a México, debutando con el país en PyeongChang 2018 y posteriormente en Beijing 2022.

Milano-Cortina 2026 marcará su séptima participación olímpica, un récord para una esquiadora en Juegos de Invierno.

Además de competir, Schleper ha sido pieza clave en el desarrollo del esquí alpino mexicano, impulsando programas y apoyando a nuevas generaciones.

Lasse Gaxiola, ¿El relevo generacional que necesita el esquí mexicano?

Lasse Gaxiola, hijo de Sarah Schleper y Federico Gaxiola, representa el futuro del esquí alpino nacional. Nacido en 2008, ha crecido dentro del alto rendimiento y desde temprana edad compite en el circuito internacional de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Entre sus logros destaca una medalla de plata en la tradicional carrera internacional Piniocchio, en Italia, considerada una de las competencias juveniles más importantes del esquí alpino.

Tras una intensa lucha por el último cupo disponible, Lasse Gaxiola aseguró su lugar en Milano-Cortina 2026, lo que marcará su debut olímpico y lo convertirá en uno de los atletas mexicanos más jóvenes en competir en Juegos de Invierno.

Un hecho histórico para México

La participación conjunta de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola representa un hecho extraordinario: madre e hijo competirán en los mismos Juegos Olímpicos de Invierno, defendiendo los colores de México, algo prácticamente inédito en esta justa.

Con Milano-Cortina 2026 en el horizonte, México no solo tendrá representación en la nieve, sino también una historia que ya forma parte del olimpismo.