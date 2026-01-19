¿Le pueden quitar el título de la Copa Africana a Senegal?: Marruecos impondrá queja ante FIFA

Polémica en Senegal Sadio Mané, capitán de la Selección de Senegal celebrando el título de la Copa Africana de Naciones 2026.

Una de las finales continentales de selecciones más polémicas de los años ocurrió este fin de semana con el triunfo de Senegal ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones. El encuentro se vio alterado en la recta final con un incidente histórico luego de que algunos jugadores de los ‘Leones de la Teranga’ intentaran abandonar el partido. Ahora, tras haber perdido la final la Federación Marroquí informó que impondrán una queja ante el máximo organismo rector del futbol.

¿Qué dijo la Selección de Marruecos tras la final de la Copa Africana?

Por medio de un comunicado, la Federación de futbol de este país informó que presentarán oficialmente una reclamación en contra de los actuales campeones del futbol africano tras el partido que definió el campeonato.

“La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que, en cumplimiento de los procedimientos legales ante la Confederación Africana de Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), presentará una reclamación por la retirada de la selección senegalesa del terreno de juego durante el partido de semifinales frente a la selección marroquí, así como por los hechos ocurridos después de que el árbitro decretara un penalti correcto por unanimidad de los especialistas, lo que afectó de manera significativa al desarrollo normal del partido y al rendimiento de los jugadores.”

Cronología: ¿Qué pasó en la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal?

Los minutos finales del tiempo regular de este partido entregaron una de las secuencias más insólitas que se recuerde en la historia del futbol de selecciones recientemente. Al minuto 90+4 del partido, se le anuló un gol a Senegal por una supuesta falta de Abdoulaye Seck en el remate de cabeza previo al gol que marcó Ismaïla Sarr y que terminó siendo invalidado.

Tres minutos más tarde, el árbitro marcó un penal a favor de Marruecos, equipo local de la competencia en lo que pudo ser la última jugada del partido. La molestia de los jugadores los hizo amagar con abandonar el terreno de juego durante unos momentos al considerar que los silbantes estaban marcando injustamente. Finalmente, fue el delantero Sadio Mané quien terminó de convencer a sus compañeros de terminar de disputar el encuentro.

Después de casi 20 minutos de incertidumbre, Edouard Mendy atajó el penal que Ibrahim Díaz intentó cobrar a lo ‘Panenka’ y dejó el marcador igualado 0-0 tras el tiempo regular. Finalmente, Senegal se llevó la victoria con un gol de Pape Gueye en el tiempo extra.

¿Le pueden quitar el título de la Copa Africana a Senegal?

De acuerdo con el reglamento de competencia de la Copa Africana de Naciones, los equipos que se nieguen a jugar o abandonen el terreno de juego antes del final del tiempo regular sin autorización del árbitro, dicho equipo se le considera perdedor del encuentro y eliminado automáticamente de la competencia.

Esto significa que el árbitro central pudo tomar la decisión de dar el partido por concluido cuando los jugadores de Senegal, situación que finalmente no ocurrió. De esta forma, el reclamo de Marruecos podría apelar al reglamento para ganar el título “en la mesa”, situación que sería inédita en la historia del futbol mundial.

Ahora, la decisión final estará en manos de la FIFA, que podría quitarle el título a un campeón continental si consideran que sus acciones debieron haber sido sancionadas con descalificación por abandono del terreno de juego.