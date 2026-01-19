Ranking FIFA 2026: México cae un puesto en la tabla para iniciar el año mundialista

Selección Mexicana El equipo de Javier Aguirre no obtuvo ninguna victoria en 2025 ante rivales clasificados al Mundial 2026. Su último resultado fue una derrota ante Paraguay. (Carlos Ramirez/Carlos Ramirez)

Estamos ya en año Mundialista y la FIFA acaba de publicar su primer ranking oficial de selecciones. Tras la conclusión de la Copa Africana de Naciones, el máximo organismo internacional de este deporte reveló a los que inician como los mejores equipos de este 2026. En el reacomodo, la Selección Mexicana Mexicana cayó un puesto a falta de menos de cinco meses de que inauguren el torneo.

¡El primer #FIFARankings de un año de #CopaMundialFIFA!



Marruecos ingresa al Top 10 y Senegal sube siete escalones tras la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF. 🇲🇦 🇸🇳 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 19, 2026

¿Cuál es el lugar de la Selección Mexicana en el Ranking FIFA de enero 2026?

Después de la Copa Africana de Naciones, los equipos de este continente subieron múltiples lugares y desplazaron a otros países. Tal fue el caso de México, que pasó del lugar 15 al 16 luego de que Senegal diera un salto de siete lugares tras salir campeón de este certamen en la final disputada en contra de Marruecos, quienes saltaron al octavo puesto general, desplazando a Bélgica, Alemania y Croacia.

Ranking FIFA | Enero 2026 Así luce la clasificación general de la FIFA, donde México perdió un lugar para arrancar el año mundialista.

De esta forma, el Tricolor, uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo se aleja de las potencias en este deporte, aunque supera a otros clasificados como Uruguay, Suiza, Japón, Irán o Ecuador.

¿En qué lugar están los rivales de México en el Ranking FIFA?

Por otra parte, algunos de los rivales de grupo de la Selección Nacional también cambiaron de lugar. Corea del Sur se mantiene como el mejor clasificado en el puesto número 22 que conservó desde el último acomodo.

Por su parte, Sudáfrica, subió un lugar al puesto número 60 luego de haber llegado a los octavos de final en la Copa Africana de Naciones, donde fue eliminada por Camerún.

En cuanto los rivales potenciales, Dinamarca se mantuvo en el lugar 21, República Checa subió del 44 al 43, la República de Irlanda se mantuvo en el 59 y Macedonia del Norte tampoco sufrió cambios al mantenerse en el 66.