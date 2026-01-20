Copa de Campeones Femenil 2026: FIFA presenta el nuevo trofeo de la primera edición del torneo

Trofeo Copa de Campeones Femenil 2026 La FIFA presentó el galardón de la Copa de Campeones Femenil 2026 en una escuela de Inglaterra; uno de los cuatro clubes clasificados lo levantará en la gran final de febrero.

La FIFA reveló el trofeo de la Copa de Campeones Femenil 2026, el cual fue presentado por la exjugadora internacional inglesa, Alex Scott, y la directora ejecutiva de fútbol de la FIFA, Jill Ellis, ante el alumnado de una escuela de Londres con el propósito de acercar el fútbol femenil a las nuevas generaciones.

Este evento, trascendental por tratarse de la primera competición intercontinental femenina de clubes de la historia, se llevó a cabo en un colegio cercano al Estadio Brentford, el cual será escenario para las semifinales que se jugarán la próxima semana.

Leyendas del fútbol femenino presentan el trofeo de la Copa de Campeones Femenil

El evento especial reuinó a dos figuras importantes del deporte en su rama femenil, quienes se encargaron de presentar el trofeo de la primera edición de esta competición intercontinental de clubes.

Las deportistas fueron Alex Scott, exjugadora internacional originaria de Reino Unido y leyenda del Arsenal, y Jill Ellis, bicampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA como entrenadora y actual directora general de Fútbol de la FIFA; ambas representan representan modelos poderosos para una nueva generación de futbolistas mujeres.

“Este fantástico torneo contribuirá a inspirar a una nueva hornada de apasionados aficionados al fútbol femenino, tanto chicas como chicos, y a impulsar la constante evolución y crecimiento de esta disciplina”, señaló Ellis.

Por su parte, Scott afirmó que la Copa de Campeones Femenil será un escenario para presenciar verdaderos talentos de talla mundial que, espera, inspiren a las nuevas generaciones.

“Este es un momento clave para el fútbol femenino de clubes y me enorgullece que Londres esté en el centro de todo ello”, expresó la exjugadora inglesa.

El trofeo de la Copa de Campeones Femenil 2026: diseño que simboliza la unión global

Durante el evento especial en la escuela de Londres, el alumnado recibió artículos promocionales oficiales del torneo, participaron en un coloquio con Ellis y Scott, además de que tendrán la oportunidad de asistir a una de las semifinales próximas a jugarse en el Estadio Brentford, el siguiente miércoles.

Alex Scott, exjugadora de las Leonas y del Arsenal y miembro de la Orden del Imperio Británico, y Jill Ellis, directora general de Fútbol de la FIFA, mostraron el codiciado nuevo galardón: — FIFA (Español) (@fifacom_es) January 19, 2026

En la ceremonia, también se les permitió interactuar con el trofeo de la Copa de Campeones Femenil 2026, cuyo diseño incluye seis mapas en representación de las confederaciones de los países que participan; estos mapas están colocados en torno a un emblema central que refleja el alcance mundial del fútbol femenino de clubes.

Con un elegante diseño y elaborado con materiales de máxima calidad, el trofeo de la primera edición de este torneo internacional representa prestigio y éxito, pero principalmente simboliza los valores fundamentales de la competición: unidad mundial y excelencia del fútbol de clubes femenino.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa de Campeones Femenil 2026?

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026 reúne a cuatro clubes de fútbol femenil que se disputarán el miércoles 28 de enero en el Estadio Brentford su pase a la gran final.

Estos encuentros serán entre los cuatro clubes finalistas: Gotham FC (Estados Unidos), SC Corinthians (Brasil), Arsenal Women FC (Inglaterra) y ASFAR (Marruecos); equipos que se dividirán de la siguiente forma para las seminifales próximas:

Gotham FC vs Corinthians.

Arsenal Women vs ASFAR.

La gran final se llevará a cabo el domingo 1º de febrero de 2026, en el Emirates Stadium, ubicado en Londres; este escenario presenciará a las primeras campeonas del primer torneo intercontinental femenil de clubes.