Isaac del Toro ya sabe cómo será su recorrido en el UAE Tour 2026

Listo para nuevos retos. Se acerca el debut de Isaac del Toro en la temporada 2026 en los Emiratos Árabes Unidos. (Foto especial)

El pedalista mexicano Isaac del Toro que se abrió camino en el contexto internacional en 2025, debutará en el UAE Tour del 16 al 22 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos, donde los organizadores de la carrera ya dieron a conocer el recorrido oficial de las siete etapas que iniciará en Madinat Zayed hasta Abu Dhabi Breakwater.

El esquema de la 8ª edición del UAE Tour es el clásico: una contrarreloj individual, dos finales en subida y cuatro posibles sprints grupales. El recorrido oficial se dio a conocer en el Museo Nacional Zayed de Abu Dhabi.

Esta carrera es una de las dos únicas que la UCI World Tour celebra en el Oriente Medio.

En el UAE Tour 2026, Isaac del Toro enfrentará a dos grandes estrellas del ciclismo, al danés Jonas Vingegaard (campeón del Tour de Francia (2022 y 2023) y al belga Remco Evenepoel, triple campeón del mundo contrarreloj (2023, 2024 y 2025) y campeón olímpico en París 2024.

Recorrido de UAE- Tour

La primera etapa llega al Palacio de Liwa con una ligera subida, al igual que el año pasado, cuando Milán ganó tras el intento de Pogačar. A continuación, se disputará la contrarreloj individual de 12,2 km.

Como novedad de la tercera etapa, el final es en subida en Jebel Mobrah , que sustituye a Jebel Jais: se trata de una subida de 15 km, con una pendiente media del 8,5% y picos del 17%.

La cuarta y quinta etapas estarán dedicadas a los sprinters, antes de la tradicional y decisiva meta en Jebel Hafeet. El UAE Tour concluirá finalmente con un sprint final en una etapa completamente llana.

El desnivel total acumulado será de unos 3.6 km, concentrados mayormente en las etapas 3 y 6.

Etapas del 8° UAE Tour

16 - feb-2026 / Etapa 1: Madinat Zayed Majlis – Liwa Palace, 144 km

17- feb-2026 / Etapa 2: Al Hudayriyat Island (contrarreloj ind.), 12,2 km

18 - feb-2026 / Etapa 3: Umm al Quwain – Jebel Mobrah, 183 km

19 - feb-2026 / Etapa 4: Fujairah – Fujairah, 182 km

20-feb- 2026 / Etapa 5: Dubai Al Mamzar Park – Hamdan Bin Mohammed Smart University, 166 km

21-feb -2026 / Etapa 6: Al Ain Museum – Jebel Hafeet, 168 km

22 – feb -2026 / Etapa 7: Zayed National Museum – Abu Dhabi Breakwater, 149 km.